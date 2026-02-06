Общество 06.02.2026 в 10:22

Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств

Итогом встречи стала потеря 4 млн рублей
Текст: Елена Кокорина
Зарубежный архитектор с сайта знакомств «запудрил мозги» жительнице Улан-Удэ и вовлёк ее в мир весьма сомнительных инвестиций. В итоге женщина потеряла не только свои деньги, но и вовлекла в эту аферу трех своих подруг.

Как рассказала в полиции улан-удэнка, сначала он предложил ей вложить взнос в размере 20 тысяч рублей, а позже ее «помощником» выступал трейдер, который сопровождал весь инвестиционный процесс: он давал рекомендации, контролировал взносы и обещал помощь в выводе прибыли. Для операций было предложено скачать специальное приложение, через которое отображался рост баланса, - сообщили в полиции республики.

С 31 декабря по 7 января женщина перевела еще 160 тысяч рублей, но при попытке вывести крупную сумму счёт был заблокирован с требованием оплатить «страховку» в размере 2,3 тыс. долларов.

- Мошенники предложили ей привлечь «кредитные плечи» — доверенных лиц из числа знакомых, которые оформили бы кредиты и перевели деньги на счёт потерпевшей. Женщина убедила трёх подруг оформить кредиты на крупные суммы – 650 000, 736 000 и 1,6 млн рублей. Все средства были перечислены по указанным счетам, однако вскоре появилось новое требование: для вывода средств
необходимо было оплатить налог в сумме 3 тысяч долларов.
Заподозрив мошенничество, женщина обратилась в полицию.
Общий материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей. Из них личные сбережения - 190 568 рублей 75 копеек, кредитный займ - 200 000 рублей, 3 628 000 рублей - кредитные средства, предоставленные подругами, - добавили в МВД РБ.

Фото: freepik

