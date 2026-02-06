Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников

Злоумышленники стали маскироваться под управляющие организации и рассылать сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. В смс указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств.

Необходимо помнить, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты, потому что вычитают сумму перерасчёта из последующих платежей. При любых сомнениях можно связаться с управляющей организацией через «Госуслуги Дом» или в личном кабинете на сайте вашей УО;

Помните, что нельзя никому передавать свои личные данные, коды из смс и переходить по сомнительным ссылкам.

Особенно внимательными стоит быть пожилым родственникам – обязательно предупредите их. Задать интересующие вопросы вашей управляющей организации можно с помощью приложения «Госуслуги Дом».

