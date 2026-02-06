Общество 06.02.2026 в 10:37

В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»

Мужчин обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии будут судить двух криминальных «авторитетов». Мужчин обвиняют в участии в деятельности запрещенного в России экстремистского движения, распространенного в тюремной среде.

Обвиняемые отбывали наказания в одной из исправительных колоний Гусиноозерска. Они придерживались криминальной идеологии и стали лидерами отдельной группы запрещенного в РФ экстремистского движения. В 2024-2025 годы «авторитеты» пропагандировали среди осужденных принятые в преступной среде традиции и правила и следили за их соблюдением.

Также они были наделены правом разрешать споры между зэками, формировать общие запасы провизии, табачных изделий и распределять их между заключенными, придерживающимися криминальной идеологии. Преступную деятельность фигурантов выявили и пресекли в рамках расследования другого уголовного дела в отношении одного из криминальных лидеров указанной экстремистской организации.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», - заключили в СУ СКР по Бурятии.

 

Теги
СК тюрьма

Все новости

Лама из Бурятии выпустил песню и клип
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
06.02.2026 в 11:01
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
06.02.2026 в 10:37
Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников
06.02.2026 в 10:35
Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств
06.02.2026 в 10:22
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
06.02.2026 в 10:12
Предприниматель из Бурятии почти пять лет не платила за вывоз мусора
06.02.2026 в 09:54
В Бурятии гостям заповедника скармливают банные березовые веники
06.02.2026 в 09:53
На Ольхоне осудили водителя, чей автобус с туристами скатился в Байкал
06.02.2026 в 09:22
По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»
06.02.2026 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Лама из Бурятии выпустил песню и клип
Ролик создавали с помощью ИИ
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
Поздравления принимала Екатерина Максимовна Башкирова
06.02.2026 в 11:01
Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников
Они рассылают смс-сообщения о возврате за отопление
06.02.2026 в 10:35
Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств
Итогом встречи стала потеря 4 млн рублей
06.02.2026 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru