В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»

В Бурятии будут судить двух криминальных «авторитетов». Мужчин обвиняют в участии в деятельности запрещенного в России экстремистского движения, распространенного в тюремной среде.

Обвиняемые отбывали наказания в одной из исправительных колоний Гусиноозерска. Они придерживались криминальной идеологии и стали лидерами отдельной группы запрещенного в РФ экстремистского движения. В 2024-2025 годы «авторитеты» пропагандировали среди осужденных принятые в преступной среде традиции и правила и следили за их соблюдением.

Также они были наделены правом разрешать споры между зэками, формировать общие запасы провизии, табачных изделий и распределять их между заключенными, придерживающимися криминальной идеологии. Преступную деятельность фигурантов выявили и пресекли в рамках расследования другого уголовного дела в отношении одного из криминальных лидеров указанной экстремистской организации.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», - заключили в СУ СКР по Бурятии.