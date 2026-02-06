В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения

Долгожительницу из Селенгинского района Бурятии, участницу трудового фронта Екатерину Максимовну Башкирову поздравили со 102-летием. Женщину навестил глава муниципального образования Станислав Гармаев.

Она родилась в Татарской АССР. В годы Великой Отечественной войны ей было 17 лет, семья осталась без матери, а отец ушел на тыловые работы. Екатерина вместе с братом и сестрой вела хозяйство, помогая семье выжить в тяжёлых условиях. Трудилась в совхозе «Верхнеталецкий» с 1940 года.

В 1949 году вышла замуж. Супруги воспитали пятерых детей. До 1974 года Екатерина Максимовна работала в совхозе, а выйдя на пенсию, продолжила заниматься домашним хозяйством и огородом.

Указом президента РФ награждена юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Сегодня её окружают забота и любовь большой семьи: 5 детей, 8 внуков и 11 правнуков. Секрет её долголетия преданность труду, любовь к близким и искренний патриотизм», - отметил Станислав Гармаев.