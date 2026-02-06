Общество 06.02.2026 в 11:01

В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения

Поздравления принимала Екатерина Максимовна Башкирова
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
Фото: администрация Селенгинского района

Долгожительницу из Селенгинского района Бурятии, участницу трудового фронта Екатерину Максимовну Башкирову поздравили со 102-летием. Женщину навестил глава муниципального образования Станислав Гармаев.

Она родилась в Татарской АССР. В годы Великой Отечественной войны ей было 17 лет, семья осталась без матери, а отец ушел на тыловые работы. Екатерина вместе с братом и сестрой вела хозяйство, помогая семье выжить в тяжёлых условиях. Трудилась в совхозе «Верхнеталецкий» с 1940 года.

В 1949 году вышла замуж. Супруги воспитали пятерых детей. До 1974 года Екатерина Максимовна работала в совхозе, а выйдя на пенсию, продолжила заниматься домашним хозяйством и огородом.

Указом президента РФ награждена юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Сегодня её окружают забота и любовь большой семьи: 5 детей, 8 внуков и 11 правнуков. Секрет её долголетия преданность труду, любовь к близким и искренний патриотизм», - отметил Станислав Гармаев.

 

Теги
долгожители

Все новости

Лама из Бурятии выпустил песню и клип
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии мать пятерых детей отметила 102-й день рождения
06.02.2026 в 11:01
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
06.02.2026 в 10:37
Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников
06.02.2026 в 10:35
Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств
06.02.2026 в 10:22
51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
06.02.2026 в 10:12
Предприниматель из Бурятии почти пять лет не платила за вывоз мусора
06.02.2026 в 09:54
В Бурятии гостям заповедника скармливают банные березовые веники
06.02.2026 в 09:53
На Ольхоне осудили водителя, чей автобус с туристами скатился в Байкал
06.02.2026 в 09:22
По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»
06.02.2026 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Лама из Бурятии выпустил песню и клип
Ролик создавали с помощью ИИ
06.02.2026 в 11:38
В Бурятии под суд пойдут два криминальных «авторитета»
Мужчин обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации
06.02.2026 в 10:37
Жителей Бурятии предупредили о новой схеме мошенников
Они рассылают смс-сообщения о возврате за отопление
06.02.2026 в 10:35
Четыре подруги из Улан-Удэ попали под чары архитектора с сайта знакомств
Итогом встречи стала потеря 4 млн рублей
06.02.2026 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru