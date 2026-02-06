Общество 06.02.2026 в 11:38

Лама из Бурятии выпустил песню и клип

Ролик создавали с помощью ИИ
Текст: Карина Перова
Лама из Бурятии выпустил песню и клип
Фото: скриншот

В Бурятии шэрээтэ лама Курумканского дацана Еши Намжил (Олег Намжилов) выпустил клип на песню «Однажды средь сансары…». Автором музыки и аранжировки выступил Хэшэкто Бодиев.

Стихотворение лама написал в августе 2020 года. Он давно хотел переделать его в песню, но мелодия пришла в голову не сразу. Также признался, что было много перезаписей.

«Эта песня для меня много значит. Не только потому, что былое вдохновение вернулось, но и потому что это стихотворение является одним из лучших моих творений», - отметил Олег Намжилов.

Клипом занимался Евгений Раднаев. Его создали с помощью искусственного интеллекта.

«Созданный видеоряд мне очень понравился. Возможно, для буддизма в России, это первое применение ИИ в клипах. Не могу знать точно, но может быть, наша статуя была оживлена искусственным интеллектом первой в российском буддизме», - заключил Еши Намжил лама.

