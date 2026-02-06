Общество 06.02.2026 в 14:13

За сосульки на крышах домов в Улан-Удэ могут оштрафовать на 110 тысяч

Следить за чистотой и порядком обязали владельцев зданий
Текст: Елена Кокорина
Сосульки и снег на крыше могут ударить не только по голове, но и по карману организаций. Внушительные штрафы от 4-х до 110 тысяч рублей грозят тем владельцам, кто не следит за чистотой своих зданий.

- В Улан-Удэ из-за перепадов температуры образуются сосульки и наледь. Возможен сход снега с крыш. Управляющие компании и владельцы зданий должны следить за их чистотой, - сообщили в Комитете муниципального контроля.

В ведомстве рассказали и о правилах уборки снега и льда:

- После того, как заметили снег или лёд, надо убрать их за три дня. Когда тепло, уборку делают каждый день. Штраф за нарушение для граждан – составит от 4 до 5 тыс рублей; для должностных лиц – от 15 до 25 тыс рублей; для юрлиц – от 60 до 110 тыс рублей.

Фото: сгенерировано GigaChat

