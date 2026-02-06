Жителей Бурятии зовут кольцевать птиц на Байкале

Станция кольцевания «Байкальская» приглашает добровольцев в полевой сезон 2026 года с апреля по октябрь. Это шанс стать частью команды орнитологов, пожить на берегу Байкала и погрузиться в мир пернатых. Для новичков обязательна смена от 21 дня. Правда с 3 по 19 августа набора нет.

Нужна готовность к жизни в полевых условиях, работе в коллективе, ранним подъемам и любовь к природе. Приветствуется опыт в орнитологии.

Проезд и питание за счет волонтера. Все детали — в информационном разделе для волонтеров на странице группы в социальной сети «Станция кольцевания птиц «Байкальская»

«Подтверждение кандидатур будет только по электронной почте нашим координатором. Мы в личные сообщения никому не пишем, никаких предварительных денежных сборов не собираем. Будьте внимательны, не попадитесь на уловки мошенников», - пишут у себя на странице организаторы.

Как уверяют организаторы, волонтерство на станции кольцевания – это новые знакомства с единомышленниками из разных городов; возможность узнать о редких случаях в орнитологии; приобретение новых навыков, таких как кошение травы, колка дров, изготовление ловушек и выращивание овощей; азарт от идентификации птиц; наслаждение красотой Байкальского побережья в любых погодных условиях.