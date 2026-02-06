В Бурятии мать десятерых детей отказались признавать героиней

Жительница Улан-Удэ Вероника (имя изменено), родившая и воспитавшая десятерых детей, попыталась через суд добиться звания «Мать-героиня». После отказа чиновников она требовала с них миллион рублей за моральные страдания. Однако суды всех инстанций встали на сторону властей. История наглядно показала: родить много детей - это подвиг, но истинное материнское геройство заключается в том, чтобы вырастить из них достойных граждан. Когда двое взрослых сыновей становятся преступниками, рассчитывать на государственные почести и звания вряд ли уместно.Вероника сделала все, что формально требуется для высокой награды. Осенью 2024 года она, мать десятерых детей, собрала и подала в свою районную администрацию все документы для представления ее к званию «Мать-героиня». Это звание не просто Почетная грамота. Оно дает и серьезные денежные выплаты, и особый статус в обществе.Процедура поначалу шла как по маслу. Чиновники районной администрации оперативно передали документы городским депутатам. Те, в свою очередь, единогласно проголосовали за то, чтобы «похлопотать» за Веронику Ивановну, и направили ее дело дальше - в правительство Бурятии, где заседает специальная наградная комиссия.И вот здесь все споткнулось. На заседании комиссии 19 декабря 2024 года выяснилась неприглядная деталь из жизни большой семьи. Оказалось, что двое взрослых сыновей Вероники Ивановны имеют судимости. Для чиновников это стало решающим аргументом. Они вынесли вердикт: ходатайство о награде отклонить. Чуть позже сухая и лаконичная бумага об отказе пришла и самой многодетной матери.Но Вероника решила бороться, и даже не за пересмотр решения, а за то, чтобы наказать чиновников за «неправильный» ответ. Вместе со своим представителем она подала в суд на администрацию своего же района. В иске женщина требовала взыскать с властей целый миллион рублей.Ее претензия заключалась не в самом отказе, а в том, как ей об этом сообщили. По мнению горожанки, письмо из администрации было бездушной «отпиской». Чиновники, мол, не потрудились подробно объяснить причины, не предложили, как исправить ситуацию, и тем самым нарушили ее права и причинили глубокую душевную боль.27 июня 2025 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение. Судья детально изучила, как устроена система госнаград. Оказалось, что здесь действуют не общие правила для жалоб, а особый президентский указ.Суд установил: районная администрация свою работу выполнила честно. Они приняли документы, быстро все передали дальше и вовремя уведомили заявительницу о результате. Их письмо было не решением, а всего лишь информационной справкой. Разглашать детали обсуждений комиссии или давать личные комментарии они не обязаны. А раз нет незаконных действий - нет и оснований платить миллион за «моральный вред».Женщина подала апелляцию, но 21 января 2026 года Верховный суд Бурятии окончательно закрыл этот вопрос. Более того, в своем определении судьи прямо назвали ту самую причину, о которой в первоначальном отказе лишь намекали: «…ходатайство отклонено в связи с наличием судимости у двоих детей».Судьи отметили, что истица уже пыталась в другом процессе оспорить сам отказ в награде, но безуспешно. На этот раз она хотела наказать за форму уведомления. Однако закон не предписывает, какими именно словами чиновник должен сообщать плохие новости. Главное - донести суть. Администрация с этой задачей справилась, а значит, и платить ей не за что.