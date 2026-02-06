В Бурятии администрация Северобайкальска недовольна строительством очистных

В Бурятии администрация Северобайкальска недовольна работой генподрядчика ФАУ «РосКапСтрой», который занимается возведением очистных сооружений. Сегодня глава города Олег Котов посетил строительную площадку.

Отставание от графика составляет 134 дня. Сегодня на объекте задействованы 15 строителей (динамика за неделю: - 17 человек) и 1 единица техники.

Сейчас в здании устанавливают окна, ведутся подготовительные работы по кирпичной укладке и монтаж сэндвич‑панелей для блока механической очистки (последнее планируют завершить 10 февраля). Для закрытия контура здания отсутствуют ворота, их поставка запланирована до 28 февраля. К работе с электросетями намерены приступить с 25 февраля.

«Работы по разработке грунта траншеи не ведутся: из запланированных 100 м объём выполненных работ – 0 м. Работы по устройству анкерных групп на здании биологической очистки не ведутся, срок завершения работ переносится не в первый раз. На 10‑й площадке проектное решение для крепления узла колонок выдано с нарушением сроков», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, поставленный пиломатериал для устройства кровли здания лаборатории имеет влажность, не соответствующую проектной документации. Это привело к необходимости дополнительной сушки продолжительностью свыше одного месяца.

«Указанные нарушения, стали причиной очередного срыва производственного графика. По итогам выезда оценка деятельности исполняющего обязанности генерального директора ФАУ «РосКапСтрой» Георгия Бигвавы признана крайне неудовлетворительной», - заключили в администрации Северобайкальска.