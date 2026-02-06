Общество 06.02.2026 в 15:57

В кафе Улан-Удэ бармен «заработала» на доставке еды миллион рублей

Сумму она сколотила всего за четыре месяца
Текст: Елена Кокорина
В кафе Улан-Удэ бармен «заработала» на доставке еды миллион рублей

23-летняя улан-удэнка работая в кафе барменом «нагрела» своего работодателя почти на миллион рублей. Деньги клиентов за доставку еды она просила переводить не на счет заведения, а на карту своей сестры.

Как уточнили в полиции республики, девушка принимала входящие звонки от клиентов и оформляла доставку еды по указанным ими адресам.

- Деньги за доставку еды заказчики направляли на номер банковского счета ее сестры. В течение четырех месяцев часть полученных денег подозреваемая передавала в кассу, а другую часть оставляла себе. Таким образом, она присвоила себе 932 тысячи рублей и уже все их потратила, - комментируют в МВД.

На предприимчивую девушку завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Фото: freepik

