Общество 06.02.2026 в 19:00

В Забайкалье осудили главу построившего «танцующий» мост

В результате нарушения технологии строительства,  мост раскачался и в реку упала женщина
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье осудили главу построившего «танцующий» мост
В Нерчинском районе Забайкальского края завершилось судебное разбирательство по делу Юлии Федоровой, главы поселка Приискового, которая обвинялась в превышении должностных полномочий в связи со строительством и эксплуатацией так называемого «танцующего моста». Суд огласил приговор 6 февраля, - сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

История началась с распространения видео в конце 2023 года, на котором видно, как жители близлежащих населенных пунктов пересекают мост, соединяющий поселок Приисковый и село Михайловка. В конце лета 2024 года стало известно, что Юлию Федорову планируют привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий при организации строительства моста. Мост был поврежден ветром, нуждался в ремонте, который по предварительным подсчетам стоил почти 30 миллионов рублей. В последующем, как сообщали источники «Чита.Ру», статья обвинения была переквалифицирована на «халатность», а по истечении срока давности власть освободила Федорову от уголовной ответственности.

Однако ситуация осложнилась в апреле 2025 года, когда на мосте произошла трагедия — бабушку с внуком сдуло ветром, в результате погибла женщина. Возникло новое уголовное дело, а прокуратура заявила о намерении ужесточить наказание для Юлии Федоровой. Вскоре после этого стало известно, что ее вновь судят по обвинениям, связанным с повреждением моста.

Расследование показало, что в период с 2018 по 2022 годы Федорова организовала проектирование и строительство мотопешеходного моста через реку Нерчу. При этом строительство происходило под видом временного сооружения, а необходимые экспертизы по инженерным вопросам не проводились. Несмотря на это, она подписывала акты о приемке выполненных работ, не проверяя их качество. Весной 2023 года из-за многочисленных нарушений при проектировании, строительстве и эксплуатации мост пострадал от ветровых порывов: его конструкция была повреждена, и он стал опасным для жителей.

Вместо проведения реконструкции или сноса сооружения, Федорова организовала текущий ремонт моста, что противоречило требованиям градостроительного законодательства и усугубило ситуацию. Общий ущерб бюджету превысил 29 миллионов рублей, и органы прокуратуры предъявили к подсудимой иск о возмещении этого ущерба.

Причиной произошедшего, по всей видимости, стал цепной эффект нарушения норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Отсутствие должной экспертизы, подписания актов без проверки качества, а также спешка в ремонте и эксплуатации привели к повреждению моста и, в конечном итоге, к трагедии. 

Свою вину она не признала. Однако Нерчинский районный суд назначил женщине наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил ее права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 2 года. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ заслуженного врача осудили за смерть пациентки
06.02.2026 в 17:29
В Улан-Удэ владельца бутика «Пиво Табак» оштрафовали на 150 тысяч
06.02.2026 в 17:25
В Бурятии в этом году отремонтируют 23 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
06.02.2026 в 16:49
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
06.02.2026 в 16:46
Жадный водитель автобуса получит уголовное дело за два рубля
06.02.2026 в 16:29
Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке
06.02.2026 в 16:27
В Бурятии администрация Северобайкальска недовольна строительством очистных
06.02.2026 в 15:59
В кафе Улан-Удэ бармен «заработала» на доставке еды миллион рублей
06.02.2026 в 15:57
В Бурятии мать десятерых детей отказались признавать героиней
06.02.2026 в 15:09
Жителей Бурятии зовут кольцевать птиц на Байкале
06.02.2026 в 15:06
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ владельца бутика «Пиво Табак» оштрафовали на 150 тысяч
Точка реализовывала товар без маркировки
06.02.2026 в 17:25
В Бурятии в этом году отремонтируют 23 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
Ремонт будет идти сразу в трех районах
06.02.2026 в 16:49
Жадный водитель автобуса получит уголовное дело за два рубля
В Томске владелец автобуса высадил ребёнка на мороз за неполную оплату проезда
06.02.2026 в 16:29
Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке
После жалоб горожан организатора оштрафовали
06.02.2026 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru