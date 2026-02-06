В Забайкалье осудили главу построившего «танцующий» мост

В Нерчинском районе Забайкальского края завершилось судебное разбирательство по делу Юлии Федоровой, главы поселка Приискового, которая обвинялась в превышении должностных полномочий в связи со строительством и эксплуатацией так называемого «танцующего моста». Суд огласил приговор 6 февраля, - сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.История началась с распространения видео в конце 2023 года, на котором видно, как жители близлежащих населенных пунктов пересекают мост, соединяющий поселок Приисковый и село Михайловка. В конце лета 2024 года стало известно, что Юлию Федорову планируют привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий при организации строительства моста. Мост был поврежден ветром, нуждался в ремонте, который по предварительным подсчетам стоил почти 30 миллионов рублей. В последующем, как сообщали источники «Чита.Ру», статья обвинения была переквалифицирована на «халатность», а по истечении срока давности власть освободила Федорову от уголовной ответственности.Однако ситуация осложнилась в апреле 2025 года, когда на мосте произошла трагедия — бабушку с внуком сдуло ветром, в результате погибла женщина. Возникло новое уголовное дело, а прокуратура заявила о намерении ужесточить наказание для Юлии Федоровой. Вскоре после этого стало известно, что ее вновь судят по обвинениям, связанным с повреждением моста.Расследование показало, что в период с 2018 по 2022 годы Федорова организовала проектирование и строительство мотопешеходного моста через реку Нерчу. При этом строительство происходило под видом временного сооружения, а необходимые экспертизы по инженерным вопросам не проводились. Несмотря на это, она подписывала акты о приемке выполненных работ, не проверяя их качество. Весной 2023 года из-за многочисленных нарушений при проектировании, строительстве и эксплуатации мост пострадал от ветровых порывов: его конструкция была повреждена, и он стал опасным для жителей.Вместо проведения реконструкции или сноса сооружения, Федорова организовала текущий ремонт моста, что противоречило требованиям градостроительного законодательства и усугубило ситуацию. Общий ущерб бюджету превысил 29 миллионов рублей, и органы прокуратуры предъявили к подсудимой иск о возмещении этого ущерба.Причиной произошедшего, по всей видимости, стал цепной эффект нарушения норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Отсутствие должной экспертизы, подписания актов без проверки качества, а также спешка в ремонте и эксплуатации привели к повреждению моста и, в конечном итоге, к трагедии.Свою вину она не признала. Однако Нерчинский районный суд назначил женщине наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил ее права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 2 года. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.Фото: loon.site