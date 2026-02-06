Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке

В Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия оштрафовали передвижной зоопарк (ООО «ОАЗИС») за использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии. Он работал в одном из торговых центров Улан-Удэ.

С августа по октябрь 2025 года горожане направляли жалобы в надзорные органы, что звери выглядят измученными, истощенными. По сути, это был контактный зоопарк – посетителям можно было кормить, трогать животных и фотографироваться с ними. Также отмечалось, что организаторы регулярно переезжают с места на место.

В октябре 2025 года территориальный Россельхознадзор и Байкальская межрегиональная природоохранная прокурора проверили передвижной зоопарк на предмет соблюдения законодательства при использовании обезьян и рептилий на выставке. Выяснилось, что ООО «ОАЗИС» допускало нарушения в содержании животных.

«Решением Россельхознадзора ООО «ОАЗИС» признан виновным в несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии. Ему назначено наказание в виде административного штрафа», - заключили в надзорном ведомстве.