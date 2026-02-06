Общество 06.02.2026 в 16:27

Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке

После жалоб горожан организатора оштрафовали
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия оштрафовали передвижной зоопарк (ООО «ОАЗИС») за использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии. Он работал в одном из торговых центров Улан-Удэ.

С августа по октябрь 2025 года горожане направляли жалобы в надзорные органы, что звери выглядят измученными, истощенными. По сути, это был контактный зоопарк – посетителям можно было кормить, трогать животных и фотографироваться с ними. Также отмечалось, что организаторы регулярно переезжают с места на место.

В октябре 2025 года территориальный Россельхознадзор и Байкальская межрегиональная природоохранная прокурора проверили передвижной зоопарк на предмет соблюдения законодательства при использовании обезьян и рептилий на выставке. Выяснилось, что ООО «ОАЗИС» допускало нарушения в содержании животных.

«Решением Россельхознадзора ООО «ОАЗИС» признан виновным в несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии. Ему назначено наказание в виде административного штрафа», - заключили в надзорном ведомстве.

 

Теги
зоопарк штраф Россельхознадзор

Все новости

Улан-удэнцев обеспокоили измученные и истощенные животные в зоопарке
06.02.2026 в 16:27
В Бурятии администрация Северобайкальска недовольна строительством очистных
06.02.2026 в 15:59
В кафе Улан-Удэ бармен «заработала» на доставке еды миллион рублей
06.02.2026 в 15:57
В Бурятии мать десятерых детей отказались признавать героиней
06.02.2026 в 15:09
Жителей Бурятии зовут кольцевать птиц на Байкале
06.02.2026 в 15:06
Жители Улан-Удэ смогут «Открыть рот»
06.02.2026 в 14:35
За сосульки на крышах домов в Улан-Удэ могут оштрафовать на 110 тысяч
06.02.2026 в 14:13
В Бурятии двух глав поселений не спешили увольнять с военной службы
06.02.2026 в 14:01
В Улан-Удэ пропал 14-летний школьник
06.02.2026 в 13:47
Депутаты Народного Хурала Бурятии от «Единой России» инициировали сохранение налоговых льгот для предпринимателей
06.02.2026 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии администрация Северобайкальска недовольна строительством очистных
Подрядчик сильно отстает от графика
06.02.2026 в 15:59
В кафе Улан-Удэ бармен «заработала» на доставке еды миллион рублей
Сумму она сколотила всего за четыре месяца
06.02.2026 в 15:57
В Бурятии мать десятерых детей отказались признавать героиней
Высокое звание женщина не получила из-за судимости сыновей
06.02.2026 в 15:09
Жителей Бурятии зовут кольцевать птиц на Байкале
Нужны волонтеры на станцию кольцевания птиц
06.02.2026 в 15:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru