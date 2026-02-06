Общество 06.02.2026 в 20:00

В Монголии стартовал "Праздник тысячи верблюдов-2026"

Фестиваль привлекает внимание огромного числа туристов  
Текст: Иван Иванов
В Монголии стартовал "Праздник тысячи верблюдов-2026"
По статистическим данным монгольский аймак Умнуговь занимает лидирующие позиции в Монголии по численности верблюдов, насчитывая около 155,9 тысячи голов на 2025 год. Особенно большой рост скота отмечается в таких сомонах, как Ханбогд, Мандал-Овоо, Манлай, Цогт-Овоо и Хурмэн. В каждом из этих районов локальные фермеры и животноводы успешно развивают верблюдоводство, что говорит о стратегическом значении этой отрасли для региона.

В пятницу, 6 февраля, в столичной столице — Даланзадгаде — стартовал  масштабное мероприятие под названием "Праздник тысячи верблюдов-2026".  Об этом сообщает информационное агентство  «Монцамэ». Это событие откроется форумом под названием “Исследование верблюдов и инвестиции”, где участники смогут обсудить перспективы развития отрасли, инновации и поддержку для фермеров.

Особенностью праздника станет организация для гостей трёхдневной бесплатной экскурсии по Даланзадгаду с гидом, позволяющей ознакомиться с культурой, историей и уникальными особенностями региона, связанных с верблюдоводством.
Это мероприятие привлекает не только внимание специалистов, инвесторов, но и туристов из Китая и США, демонстрируя богатую верблюдоводческую традицию Монголии, а также потенциал для развития эко-туризма и этнографических программ. Дни, посвящённые верблюдам, открывают новые возможности для привлечения туристов, которые интересуются культурой кочевых народов, их традициями и животноводческими ремёслами.

Как отмечает агентство, праздник тысячи верблюдов-2026" представляет собой не только важное культурное событие, но и мощный инструмент для стимулирования роста внутреннего и международного туризма в Монголии.

Фото: сгенерировано GigaChat

