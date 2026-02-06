В Улан-Удэ владельца бутика «Пиво Табак» оштрафовали на 150 тысяч

В Улан-Удэ оштрафовали на 150 тысяч рублей владельца торгового бутика «Пиво Табак», расположенного на продовольственном рынке «Новый Стимул» на Левом Берегу.

Как отметили в республиканском Роспотребнадзоре, бизнесмена наказали за продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной цифровой маркировки. Административный материал надзорного ведомства рассмотрел мировой судья судебного участка № 5 Советского района.

Нарушения установили в ходе внеплановой контрольной закупки. Специалисты выявили, что на упаковках 37 товаров (электронных сигаретах, ЭСДН, табака для кальяна) не было маркировки средствами идентификации (двумерного штрихового кода в формате Data Matrix).

В итоге суд назначил предпринимателю штраф в 150 тысяч и вынес постановление об уничтожении немаркированной продукции.