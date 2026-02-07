Общество 07.02.2026 в 10:44

В Монголии разгорелся ипотечный скандал

Льготную ипотеку, субсидированную государством, выдавали спекулянтам
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Монголии разгорелся ипотечный скандал
Депутат монгольского парламента Л.Энх-Амгалан заявил, что с 2013 года, при выдаче ипотек с процентной ставкой 6% и 8%, было выделено 10 триллионов тугриков из Национального банка и государственного бюджета. И за эти 10 триллионов около 140 тысяч граждан приобрели жильё. Об этом сообщило информационное агентство News.mn. Однако, за годы реализации программы выявились серьёзные несоответствия и схемы злоупотреблений, нарушающие принципы прозрачности и целевого использования средств. В частности, в последние месяцы появились данные о том, что до 12 тысяч человек получили по нескольку ипотек, зачастую без реальной необходимости и в обход стандартных процедур.

Предварительные исследования показывают, что примерно 30 тысяч граждан получили жильё, живя в частных домах. Остальные 110 тысяч — это граждане, впервые купившие жильё, а не те, кто пришёл из частного сектора.

Согласно исследованиям рабочей группы, есть случаи, когда граждане получили более пяти квартир по ипотеке с целью перепродажи и спекуляций. Это необходимо проверить с помощью Монголбанка и коммерческих банков, которые выдавали эти кредиты. Цель — привести цифры к единому порядку.

Монгольская ипотечная корпорация заявила, что около 3200 граждан получили две или более ипотеки.

За время действия системы ипотечного кредитования была допущена ошибка — финансирование шло на строительство зданий.

Как отмечается, ипотека должна быть направлена на помощь гражданам, особенно тем, кто живёт в частных домах и приобретает свою первую квартиру. Однако деньги выдавались спекулянтам на крупные жилые комплексы и дорогие квартиры.

Фото: «Номер один»

Теги
Монголия

Все новости

В Монголии разгорелся ипотечный скандал
07.02.2026 в 10:44
Жители Бурятии устали от фейковых людей
07.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 февраля 2026 года
07.02.2026 в 07:01
В Улан-Удэ в разгар морозов Алабай приютил бездомную кошку
07.02.2026 в 07:00
В Монголии стартовал "Праздник тысячи верблюдов-2026"
06.02.2026 в 20:00
В Забайкалье осудили главу построившего «танцующий» мост
06.02.2026 в 19:00
В Улан-Удэ заслуженного врача осудили за смерть пациентки
06.02.2026 в 17:29
В Улан-Удэ владельца бутика «Пиво Табак» оштрафовали на 150 тысяч
06.02.2026 в 17:25
В Бурятии в этом году отремонтируют 23 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
06.02.2026 в 16:49
В поселке в Бурятии загорелась квартира в трехэтажке
06.02.2026 в 16:46
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Жители Бурятии устали от фейковых людей
Интернет заполонила реклама, созданная при помощи ИИ
07.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
07.02.2026 в 07:01
В Улан-Удэ в разгар морозов Алабай приютил бездомную кошку
Пес предоставил несчастному животному свою будку и делился едой
07.02.2026 в 07:00
В Монголии стартовал "Праздник тысячи верблюдов-2026"
Фестиваль привлекает внимание огромного числа туристов  
06.02.2026 в 20:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru