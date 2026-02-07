В Монголии разгорелся ипотечный скандал

Депутат монгольского парламента Л.Энх-Амгалан заявил, что с 2013 года, при выдаче ипотек с процентной ставкой 6% и 8%, было выделено 10 триллионов тугриков из Национального банка и государственного бюджета. И за эти 10 триллионов около 140 тысяч граждан приобрели жильё. Об этом сообщило информационное агентство News.mn. Однако, за годы реализации программы выявились серьёзные несоответствия и схемы злоупотреблений, нарушающие принципы прозрачности и целевого использования средств. В частности, в последние месяцы появились данные о том, что до 12 тысяч человек получили по нескольку ипотек, зачастую без реальной необходимости и в обход стандартных процедур.Предварительные исследования показывают, что примерно 30 тысяч граждан получили жильё, живя в частных домах. Остальные 110 тысяч — это граждане, впервые купившие жильё, а не те, кто пришёл из частного сектора.Согласно исследованиям рабочей группы, есть случаи, когда граждане получили более пяти квартир по ипотеке с целью перепродажи и спекуляций. Это необходимо проверить с помощью Монголбанка и коммерческих банков, которые выдавали эти кредиты. Цель — привести цифры к единому порядку.Монгольская ипотечная корпорация заявила, что около 3200 граждан получили две или более ипотеки.За время действия системы ипотечного кредитования была допущена ошибка — финансирование шло на строительство зданий.Как отмечается, ипотека должна быть направлена на помощь гражданам, особенно тем, кто живёт в частных домах и приобретает свою первую квартиру. Однако деньги выдавались спекулянтам на крупные жилые комплексы и дорогие квартиры.Фото: «Номер один»