Общество 07.02.2026 в 10:48

В замороженном Бодайбо ввели чрезвычайное положение

На девятые сутки аварии в город приехал губернатор Иркутской области
Текст: Иван Иванов
Губернатор региона Игорь Кобзев отправился в город, который уже девятые сутки находится без тепла. 

После аварии, вызвавшей отключение тепла и воды у части жителей в городе, высадился крупные десант десант чиновников. Вместе губернатором на место происшествия прибыли заместитель полпреда президента по Сибири Вадим Головко и представитель МинЖКХ Кирилл Колмаков, сообщил Кобзев 6 февраля в своем telegram-канале.

Глава региона планирует посетить котельные, проверить, как осуществляется подготовка жилых домов к подключению отопления, а также актуализировать график восстановительных работ. Он отметил, что обязательно уделит внимание тому, как обстоят дела в квартирах, а также пообщается с местными жителями. Кроме того, руководитель региона заявил о намерении рассматривать вопрос о повышении уровня чрезвычайной ситуации с муниципального на региональный уровень.

Что касается текущего положения дел, то, по словам Кобзева, на городской теплоисточник возобновили работу три из четырех ранее остановленных котельных. К тепловым сетям подключены пятнадцать жилых домов, в процессе — восстановление тепловой магистрали от котельной ЛЗДТ до многоквартирных зданий на улице Садовой.

Однако ситуация в Бодайбо ярко продемонстрировала полную некомпетентность коммунальных служб. Предыдущие девять дней жители города вынуждены были жить без отопления в условиях сильных морозов до 30 градусов, что говорит о явной халатности и неорганизованности управляющих структур. Этот случай ясно показывает необходимость кардинальных реформ в сфере коммунального хозяйства и повышения ответственности за жизненно важные коммунальные услуги.

Фото: «Номер один»

07.02.2026 в 10:48
