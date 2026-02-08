Общество 08.02.2026 в 10:58

Жителям Бурятии рассказали, как провести день перед Сагаалганом

Последний день уходящего года по лунному календарю в 2026 году выпадает на 17 февраля
Текст: Номер один
Жителям Бурятии рассказали, как провести день перед Сагаалганом
Фото: Номер один

Буддийская традиционная Сангха России опубликовала рекомендации подготовки себя перед встречей Нового года по лунному календарю. Этот день является подготовкой к переходу в Новый год. Его называют «Днем сокрытой луны» или «Днем пустого неба», что символизирует период, когда луна скрыта от взора. В астрологической традиции считается, что с 16:00 до 19:00 небо «пустует», так как луна не видна. 

Согласно астрологической системе Калачакры, такой день наступает каждый месяц в 30-й лунный день (новолуние), что не отражено в китайской астрологии. 

Хотя этот день повторяется ежемесячно, особое значение он приобретает накануне Нового года. Тридцатый лунный день считается священным — днем Будды Шакьямуни. Согласно учению, в этот день повелитель высших миров Брахма посетил землю, чтобы воздать почести Будде, преподнести ему угощение и восхвалить его. Этот поступок, как говорится в текстах, очистил негативную карму за тысячу эпох и позволил освободиться от страданий в мирах низших перерождений. С этим днем связана мантра Будды Шакьямуни.

В некоторых буддийских источниках упоминается, что в этот день в наш мир нисходит одно из божеств, чтобы внимать учению Будды и даровать живым существам счастье и благо.

В этот день рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, мяса (особенно рыбы, яиц и свинины) и совершения любых неблагих поступков. Следует провести уборку в доме и на алтарном столе, сделать подношения (например, символические подношения в виде особых фигурок и пищи), подобно тому, как это делали в древности. Считается, что такие действия способствуют очищению кармы.

В этот день хорошо посетить храм, где традиционно проводятся особые молебны, а вечером — обряд освящения ритуальных подношений. Если нет возможности пойти в храм, можно совершить простирания перед домашним алтарём, читать мантры, культивировать добрые мысли и посвятить время благим делам, избегая пустой суеты. Вечером принято начинать приготовление праздничных блюд к новогоднему столу.

Считается, что в этот день последнего дня года сила как благих, так и не благих деяний возрастает многократно.

белый месяц

