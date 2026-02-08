В Якутии предложили населению топить дома ветками

Депутаты Ил Тумэна — парламента Якутии — разработали проект поправок в региональный закон о лесных отношениях, который позволит жителям бесплатно вылавливать деревья и ветки из водоёмов для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона. В пояснительной записке к говорится, что данная инициатива направлена на сохранение водоёмов, а также на поддержку населения в условиях северных морозов и дефицита топлива.



Эта инициатива по-мнению депутатов станет важным шагом для развития энергоэффективности и улучшения теплоснабжения частного сектора. Полученные для личных нужд ветки и деревья могут быть использованы как природное топливо, что особенно актуально в условиях суровой якутской зимы.



Ранее, в 2018 году, власти уже разрешили россиянам собирать валежник, объяснив это необходимостью снижения противопожарных рисков и поддержки местных жителей в обеспечении топливом. Новая инициатива продолжает развитие этой идеи.