В Улан-Удэ случилось двойное счастье

В РПЦ на свет появились мальчик и девочка
Фото: freepik.com

Ранним утром 6 февраля в Республиканском перинатальном центре случилось радостное событие — на свет одновременно появились двойняшки: мальчик и девочка. Роды прошли успешно, несмотря на сложный медицинский случай, и теперь семья встречает настоящее двойное чудо.

Параметры новорождённых: девочка весом 2910 г, рост 49 см, оценка по шкале Апгар — 7–8 баллов, мальчик весом 3420 г, рост 53 см, оценка по шкале Апгар — 7–8 баллов. 

Роды потребовали особого внимания врачей, так как мама относилась к группе высокого риска, а второй малыш находился в тазовом предлежании. Специалисты оказали всё необходимое акушерское пособие, и процесс завершился благополучно. Для молодой мамы эти роды стали вторыми, и она выразила огромную благодарность всей медицинской команде за профессионализм, поддержку и заботу.

В появлении двойни на свет участвовала слаженная команда специалистов Республиканского перинатального центра.

