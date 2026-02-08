Жители Бурятии могут потянуть с оплатой платежей по ЖКУ до 10 февраля включительно

У жителей Бурятии есть возможность — в этом месяце, феврале 2026 года, оплатить коммунальные услуги по старому графику, который действовал до сих пор. Это означает, что оплату за февраль можно осуществить до 10-го числа, без риска начисления пеней и возможных ограничений.



Как сообщает «РБК», с наступлением марта 2026 года всё изменится: по новым федеральным правилам срок оплаты увеличится до 15-го числа каждого месяца. Что изменится в сроках оплаты ЖКУ? До 1 марта 2026 года действует старое правило — оплатить до 10-го числа. С 1 марта 2026 года включительно платежи необходимо провести до 15-го числа. Это решение принято на федеральном уровне и касается всей страны, включая Бурятию. При этом управляющие компании не имеют права требовать оплату раньше установленного срока, что защищает права жителей. После 1 марта 2026 года копии квитанций по-прежнему будут приходить не позднее 5-го числа, а в платёжных документах обязательно будет указан новый срок — до 15-го числа. За задержку более 30 дней допускается начисление пеней, возможны ограничения услуг и даже судебные иски.