Общество 08.02.2026 в 17:52

Из 100 человек в Бурятии у 6 подозрение на рак

Бурятский онкодиспансер провел день открытых дверей

Из 100 человек в Бурятии у 6 подозрение на рак
Фото: БРКОД

7 февраля врачи разных специальностей провели консультативный прием в диспансере - бесплатно. У жителей Бурятии была возможность пройти прием у маммолога, онкогинеколога и уролога. А также врач-стоматолог провел осмотр ротовой полости. Врач-дерматолог проверит родинки с помощью цифрового дерматоскопа. 

В итоге онкологи осмотрели более 100 человек, у 6 выявили подозрение на рак.

«Но не все, к сожалению, понимают важность мероприятия. Около 30 человек записались и просто не пришли. Не отменили запись. Не дали возможность получить консультацию онколога — другим. Не обошлось и без негатива от двух посетителей. Но мы не унываем и рады, что сегодня более 100 жителей нашей республики проверили свое здоровье», - пишет у себя на странице БРКОД.

онкодиспансер

