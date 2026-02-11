Вопрос: «Что такое электронный паспорт транспортного средства? И для чего он нужен?»

Алексей Михайлович Д., г. Улан-Удэ

Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) - это цифровой аналог бумажного ПТС. Его начали оформлять с 1 ноября 2020 года для всех новых транспортных средств. В ПТС указывают идентификационный номер автомобиля (VIN), его технические характеристики и год выпуска. Этот документ нужен, чтобы зарегистрировать машину в ГАИ, застраховать или продать ее. Главный плюс электронной версии - ее невозможно испортить или потерять.

Бумажные ПТС, которые выдали до 2020 года, продолжают действовать, но, если автовладелец захочет поменять документ, его переоформят в электронном виде.

При покупке нового автомобиля в России после 1 ноября 2020 года ЭПТС оформляет производитель, а данные владельца вносит автосалон. Право собственности подтверждается договором купли-продажи.

При самостоятельном ввозе автомобиля из-за границы или покупке подержанного автомобиля с бумажным ПТС нужно обратиться в испытательную лабораторию или на пункт технического осмотра, аккредитованный Минпромторгом. Актуальный список таких организаций смотрите на сайте.

Для оформления ЭПТС понадобятся:

- паспорт автовладельца;

- бумажный ПТС, если есть;

- СТС;

- сама машина для осмотра.

Оформление обычно занимает один день. Готовый ЭПТС доступен в Системе электронных паспортов. На этом же портале можно получить официальную выписку из электронного паспорта.