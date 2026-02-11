Зурхай на среду, 11 февраля

: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, заключать договоры, торговать.: для родившихся в годы Лошади и Змеи; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, начинать военные действия и судебные тяжбы, совершать омовение.: к проявлению болезни.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие направления считаются благоприятными.Фото: Номер один