Общество 11.02.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 11 февраля

24-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 11 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, заключать договоры, торговать.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, начинать военные действия и судебные тяжбы, совершать омовение.

Стрижка волос: к проявлению болезни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие направления считаются благоприятными.

зурхай

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
