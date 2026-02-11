Общество 11.02.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 11 февраля 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 февраля 2026 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

11 февраля вас ждет насыщенный день! Уделите внимание своим финансам и планам на будущее. Возможно, именно сегодня появится возможность удачно вложить деньги или заключить выгодную сделку. Однако будьте осторожны с рискованными проектами — лучше предварительно взвесить все «за» и «против». Личная жизнь порадует приятным общением и новыми знакомствами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот день принесет вам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Если давно хотели заняться каким-то новым проектом или хобби, смело начинайте – звезды благоприятствуют вашим начинаниям. Общение с близкими людьми станет источником вдохновения и поддержки. Следите за здоровьем, уделяйте больше внимания отдыху и восстановлению сил.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

11 февраля вас ждут новые возможности и перспективы. Этот день идеален для общения с друзьями и коллегами, обмена опытом и знаниями. Возможны интересные встречи и знакомства, которые откроют перед вами новые горизонты. Будьте внимательны к деталям и не упустите шанс проявить инициативу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки, сегодняшний день подарит вам спокойствие и гармонию. Вы почувствуете внутренний баланс и удовлетворение жизнью. Это хорошее время для решения бытовых вопросов и планирования семейного бюджета. Любые финансовые дела будут складываться удачно. Позаботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии.

Лев (23 июля — 22 августа)

Впереди вас ожидает интересный и продуктивный день. Ваши творческие способности будут на высоте, и возможно появление новых идей и проектов. Финансовое положение останется стабильным, однако стоит проявлять осторожность при крупных покупках. Ваш позитивный настрой привлечет удачу и успех.

Дева (23 августа — 22 сентября)

11 февраля будет днем активного отдыха и приятного общения. Вас ожидают веселые мероприятия и увлекательные события. Воспользуйтесь возможностью провести время с семьей и друзьями. Финансовое состояние останется стабильным, и любые покупки принесут радость и пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит вам чувство гармонии и внутреннего равновесия. Ваши планы будут успешно реализованы, а идеи найдут поддержку среди окружающих. Проведите свободное время с пользой, займитесь любимым делом или спортом. Будьте открыты новому опыту и знаниям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

11 февраля станет днем приятных сюрпризов и неожиданных подарков судьбы. Возможно, появятся новые связи и контакты, которые окажут положительное влияние на вашу карьеру и личную жизнь. Используйте этот день для реализации творческих планов и развития профессиональных навыков.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день идеально подходит для активных действий и начала новых дел. Ваша энергия и энтузиазм привлекут удачу и успех. Займитесь саморазвитием и изучением нового материала. Будьте готовы к любым изменениям и воспринимайте их как положительные моменты жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, ваш день наполнится спокойствием и уверенностью. Все ваши усилия приведут к положительным результатам. Стоит уделить внимание своему здоровью и физической форме. Сегодняшний день прекрасно подойдет для занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас будет активный и насыщенный день. Представится возможность проявить себя и продемонстрировать свои таланты. Важно помнить о балансе между работой и личной жизнью. Поддерживайте общение с близкими людьми и наслаждайтесь каждым моментом жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День обещает быть удачным и гармоничным. Ваша интуиция будет на высоте, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Возьмите паузу и отдохните от повседневных забот. Окружающие оценят ваше умение поддержать разговор и  создать уютную атмосферу.

Фото: loon.site

 

 

Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за аварии со школьным автобусом
11.02.2026 в 17:28
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
В Бурятии подростка будут судить за махинации с картой
11.02.2026 в 17:13
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
11.02.2026 в 16:05
«Пальцы почти не двигаются»
11.02.2026 в 15:59
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
11.02.2026 в 15:56
В Бурятии наледь вышла на дорогу в Шабуре
11.02.2026 в 15:39
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
11.02.2026 в 15:12
В Бурятии погиб 53-летний животновод
11.02.2026 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
Подозрительные ресурсы вычислили сотрудники прокуратуры
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
За несколько дней он потратил около 150 тысяч рублей
11.02.2026 в 16:05
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
Участие принял Игорь Сарапулов
11.02.2026 в 15:56
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
Смельчаков уже задержали полицейские
11.02.2026 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru