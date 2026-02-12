Общество 12.02.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 12 февраля
25-й лунный день - Великий день 100 тысяч дакинь
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; подносить Цогшод, проводить ритуал «Даллага» для приумножения детей, вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи, совершать такие деяния, как строительство, создание новой семьи, посев полей, совершение похоронного обряда по усопшему, торговля.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; заключать договоры и полагаться на подчиненных, возводить на должность, проводить праздники и застолья с родственниками.
Стрижка волос: к глазному давлению.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока. Другие же направления считаются благоприятными.
Фото: Номер один
Тегизурхай