Общество 11.02.2026 в 09:27
Жители Бурятии нашли раненого грифа на водохранилище
Птица не могла взлететь
Текст: Карина Перова
В селе Калиновка Мухоршибирского района Бурятия 9 февраля на местном водохранилище нашли раненого грифа. Птица не могла взлететь.
Выяснилось, что у пернатого была сломана лапа, он нуждался в помощи. Беднягу временно приютила у себя семья Дениса Клименка и Елены Оленниковой.
Администрация поселения передала информацию в Бурприроднадзор. Накануне грифа забрал гоинспектор Евгений Леонов для дальнейшего осмотра и восстановления птицы.