Жители Бурятии нашли раненого грифа на водохранилище

В селе Калиновка Мухоршибирского района Бурятия 9 февраля на местном водохранилище нашли раненого грифа. Птица не могла взлететь.

Выяснилось, что у пернатого была сломана лапа, он нуждался в помощи. Беднягу временно приютила у себя семья Дениса Клименка и Елены Оленниковой.

Администрация поселения передала информацию в Бурприроднадзор. Накануне грифа забрал гоинспектор Евгений Леонов для дальнейшего осмотра и восстановления птицы.