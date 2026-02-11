Общество 11.02.2026 в 09:29

Бурятия хочет нарастить экспорт племенного скота в Азию

Экспортный потенциал республики составляет порядка 8 тысяч голов молодняка КРС в год
Текст: Андрей Константинов
Бурятия хочет нарастить экспорт племенного скота в Азию
Фото: Минсельхоз Бурятии
В Минсельхозпроде Бурятии прошло совещание с экспортерами и иностранными партнерами из Южной Кореи, Казахстана и Узбекистана. Его темой стали поставки племенного скота из республики в зарубежные страны. 

Как отметили в республиканском Минсельхозе, племенной скот, выращенный в Бурятии, известен своими высокими качествами и хорошей адаптацией, что особенно ценится за рубежом. Сегодня племенная база республики готова к наращиванию экспорта. Так, общее поголовье КРС составляет 331 тысяч голов, из которых 12,5 тысяч - высокопродуктивное племенное поголовье в 17 племенных хозяйствах. Также имеется еще почти 2 тысячи голов племенных лошадей.
 
По предварительным расчетам, экспортный потенциал составляет порядка 8 тысяч голов молодняка КРС в год. При этом продолжаются активные поставки лошадей. Так, за последние три года в Казахстан экспортировано около 10 тысяч голов.
 
«Мы будем увеличивать экспортную площадку. Уже дали поручение оказать помощь хозяйствам в регистрации для поставок в Южную Корею и Узбекистан, так как интерес к нашим лошадям очень большой. Также планируем выезд в Казахстан для встречи с потенциальными покупателями и перенятия опыта в области продуктивного коневодства», - заявил министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев.
