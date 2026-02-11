В Бурятии отремонтируют мост через Шанталык

В Баргузинском районе Бурятии капитально отремонтируют мост через реку Шанталык, который расположен на втором километре местной автодороги Усть-Баргузин - Гусиха. На это выделено 23,6 млн рублей.Как сообщили в республиканском Минтрансе, подрядчик уже возведен временный объездной мост. В ближайшее время ожидается доставка железобетонных опор, необходимых для начала основных ремонтных работ.Длина моста составит 25,5 метра, ширина 11,5 метров, движение будет двусторонним. Завершить работы планируется в этом году.