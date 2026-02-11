Алчные энергетики заработали огромные деньги на жителях замерзающего Бодайбо

По информации, озвученной в Telegram-канале главы Иркутской области Игоря Кобзева, жителям Бодайбо, страдающим от затянувшейся аварии на тепловых сетях, продолжают начислять плату за электроэнергию.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возмутился алчностью энергетиков, которые делают деньги на проблемах людей, поручил ведомствам оперативно решить две ключевые проблемы, возникшие в связи с длительным отсутствием тепла.Выяснилось, что несмотря на продолжающуюся с момента аварии (которая длится уже почти две недели) ситуацию, ресурсоснабжающие организации продолжали начислять плату за электроэнергию жителям зоны ЧС. Прокуратура Иркутской области проинформировала поставщика о необходимости незамедлительно приостановить начисление платы за электричество для жителей Бодайбо, попавших в зону действия режима ЧС.Губернатор почти неделю живёт безвылазно в Бодайбо, куда выехал после того, как аварийные бригада затянули ремонтные работы и пришлось лично руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации. Находясь в гуще людских проблем, глава региона вынужден тесно взаимодействовать с населением и оперативно решать возникающие социальные вопросы.Фото: Номер один