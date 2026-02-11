Военный медик из Бурятии спас более 50 человек

Ефрейтор, санинструктор инженерно-саперной роты из Бурятии Константин Фоменко вынес с поля боя более 50 товарищей. Военнослужащий – родом из Кяхты.

Очередной подвиг военный медик совершил 31 декабря 2025 года. Константин находился на дежурстве, несмотря на праздник. В какой-то момент он получил информацию о ранении. Мужчина, невзирая на артобстрел, прорвался к солдату, получившему множественные осколочные повреждения.

Фоменко мгновенно оценил обстановку: оказал первую помощь, вытащил пострадавшего из-под огня и отвез в госпиталь. Этот поступок сохранил бойцу жизнь.

«За мужество и профессионализм ефрейтор награжден двумя медалями «За воинскую доблесть». Сегодня он продолжает выполнять свой долг, оставаясь для соратников надежным тылом в критических ситуациях», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

