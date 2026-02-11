В Бурятии приведут в порядок мост на дороге к популярному курорту

Администрация Курумканского района подписала контракт с компанией «Интерстрой» на ремонт моста через реку Улгана. Стоимость работ составит порядка 30 млн рублей. Подрядчик уже приступил к устройству ледовой переправы и закупке материалов.Как сообщили в республиканском Минтрансе, мост играет ключевую роль в транспортной системе района. Он обеспечивает доступ к популярному курорту «Умхей», который ежегодно принимает тысячи туристов, а также связывает с улусами Нама и Таза.- Наш курорт «Умхей» очень популярен у туристов, к нам приезжают люди со всей республики и других регионов. Мы очень рады, что наконец начнётся ремонт. Мост - единственный путь к курорту, — рассказал глава сельского поселения «Улюнхан эвенкийское» Жаргал Шадапов.Ранее в Курумканском районе капитально отремонтировали два моста через реки Аргада и Гарга.