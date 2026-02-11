Байкал очистился от хлорорганики БЦБК

Озеро Байкал полностью очистилось от стойких загрязнителей бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). К такому выводу пришли ученые Лимнологического института СО РАН после трехлетнего исследования донных отложений. Результаты представил 5 февраля руководитель института Андрей Федотов на пресс-конференции Иркутского филиала СО РАН.Специалисты анализировали три площадки: точку прямого сброса стоков БЦБК, фоновую зону (куда загрязнители не могли попасть) и участок ниже по течению. Главный акцент — на хлорфенолах, "прямых маркерах" производства комбината. Эти стойкие органические загрязнители (СОЗ) относятся к веществам, которые природа разлагает с трудом, подобно "сотне замков с одним ключом"."Мы не обнаружили концентрации хлорфенолов в донных отложениях выше нанограммов на грамм. На большинстве станций показатели вообще отсутствовали", — отметил г-н Федотов. Для сравнения: во время работы БЦБК (до 2013 г.) значения достигали 1 мг/г. Таким образом, загрязнение сократилось в миллион раз. "Экосистема Байкала себя восстановила", — подчеркнул ученый.Интересно, что повышенные концентрации некоторых хлорфенолов нашли в фоновой точке. "Они могут быть природного происхождения или из стоков населенных пунктов выше по течению Селенги", — пояснил Федотов. Это значит, что текущие следы не связаны с БЦБК.Исследование подтверждает мощь самоочищения Байкала — самого глубокого озера мира с уникальной экосистемой. Хлорорганика, потенциально опасная для эндемиков вроде байкальской нерпы, нейтрализована микробами и геохимическими процессами. Однако ученые призывают продолжать мониторинг из-за новых угроз, таких как микропластик.Запись пресс-конференции доступна на Rutube-канале Иркутского филиала СО РАН. Открытие вселяет оптимизм: природа Байкала берет верх над антропогенным наследием. В то же время туристы не должны расслабляться. Несмотря на уникальные свойства по самоочищению озера, испражняться в Байкал и кидать туда пластик все же не рекомендуется.Фото: Номер один