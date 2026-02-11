В Бурятии отмечает 90-летний юбилей заслуженный ветврач

В Бурятии 90-летний юбилей отмечает ветеран ветеринарной службы, заслуженный ветеринарный врач республики Артур Яковлевич Соколов. Специалист 45 лет был на страже здоровья животных и эпизоотического благополучия региона.

Под его руководством прошла масштабная реконструкция и модернизация производства Сотниковской птицефабрики. Он активно участвовал в ликвидации и оздоровлении колхозов, совхозов, птицефабрик и личных подсобных хозяйств от вспышек сибирской язвы, бруцеллёза, туберкулёза и других заразных болезней животных и птиц.

«Значительную часть своей профессиональной биографии Артур Яковлевич посвятил городской ветеринарной станции города Улан-Удэ, в 1999 году переведён в Республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных заведующим противоэпизоотическим отделом – главным ветеринарным врачом станции, продолжив работу по борьбе с инфекционными болезнями животных», - рассказали в Управлении ветеринарии Бурятии.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие ветеринарной службы республики Артур Яковлевич награждён орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и другими государственными и ведомственными наградами.