Улан-удэнец едва не лишился полумиллиона после общения с врачом

В Улан-Удэ мужчина едва не лишился более полумиллиона рублей после общения с врачом, который попросил уточнить данные для медкнижки. После предоставления информации, под предлогом «обновления сведений», у него запросили номер СНИЛС.

По классике, сразу после этого ему позвонили с портала Госуслуг, сообщив о взломе личного кабинета и попытках оформления кредитов, а следом подтянулся сотрудник Росфинмониторинга и следователь.

- Ему сообщили о необходимости перевыпуска банковского счёта, дали указания по скачиванию видеоприложения для связи и выяснили подробную информацию о финансовом положении. Затем пострадавшему было поручено снять все имеющиеся средства - свыше 530 000 рублей - и перевести их на «безопасный счёт» через поддельное приложение Центробанка, - рассказали в полиции республики.

На следующий день в районном отделении банка республики мужчина через кассира-операциониста попытался снять всю сумму, но ему ответили отказом, мотивируя тем, что такой суммы в наличии нет. Приехав в Улан-Удэ, потерпевший все же снял деньги через кассу банка и, используя фиктивное приложение ЦБ РФ, а также полученный от мошенников код, перевёл 375 000 рублей на счета злоумышленников через банкомат.

- Далее лже-следователь сказал ему пойти в салон сотовой связи и перевести оставшиеся деньги. При попытке перевода 160 тысяч рублей сотрудник салона заподозрил неладное и вызвал наряд полиции, - добавили в МВД.

