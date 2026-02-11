Пойманным ловцам омуля в Бурятии грозит до двух лет лишения свободы

В январе 2026 года в акватории Баргузинского и Чивыркуйского заливов озера Байкал проведены совместные рейды госинспекторов по охране природы и транспортной полиции. В результате совместных действий было выявлено два факта грубого нарушения природоохранного законодательства, связанных с незаконной добычей омуля.

- У граждан были изъяты две рыболовные сети длиной 200 метров, а также 86 хвостов омуля. Все собранные материалы в отношении выявленных нарушений были переданы в следственные органы, - рассказали в ТГ-канале «Заповедного Подлеморья».

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов», которая предусматривает штраф от 300 до 500 тыс. руб., обязательные работы от 480 часов до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Фото: «Заповедное Подлеморье»