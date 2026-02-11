Общество 11.02.2026 в 11:49
В Улан-Удэ курьер оставила без денег горожанина и своих подельников-аферистов
Ей передали более 1,6 млн рублей
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ задержали курьера, которая работала на неустановленных аферистов. Девушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля, отметили в Советском райсуде.
Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В январе этого года жулики убедили потерпевшего передать свыше 1,6 млн рублей для последующего их декларирования в Росфинмониторинге. Деньги он должен был передать курьеру.
Обвиняемая прибыла к нему домой и, получив от последнего его «кровные», скрылась. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Тегимошенничество