В Улан-Удэ курьер оставила без денег горожанина и своих подельников-аферистов

В Улан-Удэ задержали курьера, которая работала на неустановленных аферистов. Девушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля, отметили в Советском райсуде.

Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В январе этого года жулики убедили потерпевшего передать свыше 1,6 млн рублей для последующего их декларирования в Росфинмониторинге. Деньги он должен был передать курьеру.

Обвиняемая прибыла к нему домой и, получив от последнего его «кровные», скрылась. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.