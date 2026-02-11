Птичку не жалко!

Настоящая бойня произошла осенью прошлого года близ Посольска. На мелководье вышел крупный косяк омуля, готовясь зайти в реки на нерест. Но, словно саранча на посевы, на рыбу набросились бакланы. По словам очевидцев, пернатые хищники, даже насытившись, продолжали «развлекаться» - нападать на омуль, травмируя и убивая его.Такой беспредел уже много лет подряд творится и в дельте Селенги, и реке Баргузин, и других нерестовых реках Бурятии. В социальных сетях и мессенджерах во множестве выложены видео, запечатлевшие охоту баклана на омуля. «Крылатый волк», как прозвали его жители байкальского побережья, массово буравит воду, по поверхности которой плавает убиенная им рыба.Но особый драматизм случившемуся у Посольска придает то, что с 2025 года возобновилось воспроизводство омуля на Большереченском рыбоводном заводе, с которым связаны надежды на скорейшее восстановление численности эндемика и снятие запрета на его промысловый лов.Реконструкция предприятия началась в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Экология». Через год пришлось поменять подрядчика. Сумма госконтракта, по данным сайта госзакупок, выросла с 216 млн до 336 млн рублей из-за инфляции и санкций. Зато после завершения работ мощности предприятия увеличились с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Реконструировали садковую базу и инкубационный цех. Построили газовую котельную, насосную станцию с подрусловым устройством забора воды, трансформаторную подстанцию, закупили дизель-генератор, обустроили пруд, внутризаводские линии электропередач, водопровод, тепловые сети, цех подращивания.Но реально в 2025 году, по данным осенней инвентаризации, рыбоводы смогли заложить только 80,5 млн оплодотворенных икринок байкальского омуля. В 15 раз меньше проектной мощности обновленного Большереченского рыбозавода. Даже с учетом того, что в первый год после реконструкции рыбоводы и не рассчитывали полностью задействовать все возможности предприятия, потери огромны.- Мы недополучили порядка 200 млн икринок, - рассказала заместитель руководителя Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Занна Воронова. - В пересчете на промвозврат личинок и молоди в Байкал это 300 тонн рыбы.Причины - «демографическая яма», которую переживает сейчас байкальский омуль. На нерест идут малочисленные поколения, рожденные до введения полного запрета на его лов или сразу после него. Ситуацию усугубил баклан, поведение которого сильно изменилось в последние годы. Он нападает стаями, разбивает косяки нерестового омуля. Даже та рыба, что уцелела, напугана, дезориентирована и уже не поднимается в реки на нерест. Ее дальнейшая судьба неизвестна.По данным Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», в 2021 - 2023 гг. баклан уничтожал около 10% нерестового омуля в Селенге. Это очень существенные потери.Пернатый хищник наносит ущерб не только омулю, делая призрачной перспективу отмены запрета на его промысловый лов в ближайшие годы. Жертвой «крылатого волка» становится и соровая рыба, нерестящаяся весной.Баклан представляет угрозу для садковых хозяйств по разведению осетра и сазана на Гусином озере. Уже замечено, что он научился подныривать под садки, пытается рвать их, чтобы добраться до добычи. Пока таких случаев, например с осетром, не зафиксировано благодаря усилиям рыбоводов и тому, что рыба крупная. Но гарантий, что ничего подобного никогда не произойдет, тоже нет.Из-за бакланьего беспредела практически утратило смысл зарыбление открытых водоемов. Зачем, если черная птица в любой момент может уничтожить все поголовье? В результате не развивается целое направление бизнеса, важное не только для наполнения прилавков доступной по цене местной рыбой и продуктами ее переработки, но и для развития смежных отраслей, прежде всего туризма.А ведь когда-то большой баклан даже был занесен в Красную книгу. В 40-е годы ХХ века началось интенсивное сокращение его численности. Почему? Есть разные гипотезы на этот счет: уменьшение количества рыбы (кормовой базы), интенсивный сбор яиц и тушек птенцов для звероферм, рост факторов беспокойства в местах гнездования, ухудшение экологической ситуации и общее изменение климата. Некоторые старожилы рассказывают, что в годы Великой Отечественной войны мясо баклана заготавливали каким-то особым способом и отправляли на переработку. Что именно из него делали - неизвестно.К началу 60-х годов гнездование баклана на Байкале полностью прекратилось, встречались лишь случайно залетавшие одиночные птицы. Но в первом десятилетии ХХI века ситуация изменилась. Попытку реакклиматизации большого баклана предприняли ученые БГУ. Они привезли с Торейских озер в Забайкалье птенцов, вырастили в вольере на Байкале и отправили в свободный полет. Но вряд ли эти эксперименты привели к сегодняшнему засилью пернатого хищника: выпустили всего 16 птиц.Специалисты ФГБУ «Заповедное Подлеморье» считают реальной причиной возвращения баклана на Байкал длительную засуху в северо-восточных районах Китая, на прилегающих территориях Монголии и Забайкальского края России. К примеру, в Забайкалье в нулевые годы пересохли Торейские озера, где гнездилось более 10 тыс. птиц, которые мигрировали на водоемы Бурятии и Иркутской области. В итоге численность баклана на Байкале составляет около 50 тыс. особей. Он обрел здесь кормовую базу, комфортные условия для размножения и явно не собирается возвращаться туда, откуда появился.Практически полное исчезновение большого баклана в середине ХХ века наглядно показывает: численность «крылатого волка» можно и нужно регулировать. Вопрос: как?Бурприроднадзор рассматривает возможность открытия спортивно-любительской охоты на баклана. Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» охота на него разрешена только коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но на республиканском уровне баклан внесен в перечень охотничьих ресурсов, как и еще в 13 субъектах РФ, где уже определены параметры и сроки охоты на него.В Тыве, например, охота на баклана разрешена без количественных ограничений в те же сроки, что и на водоплавающую дичь - с последней субботы августа до 31 декабря.Но будет ли такая она привлекательна для жителей Бурятии? Конечно, важен активный отдых на природе, сама возможность проявить и усовершенствовать свои навыки в стрельбе и т.п. Однако есть сомнения, что непригодный в пищу и не представляющий интереса в качестве трофея баклан станет желанной добычей для охотников-любителей.В Бурятии есть немало особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где охота в принципе запрещена. Это значит, что расположенные там многочисленные колонии пернатого хищника останутся неприкосновенными. И птица эта будет расселяться вновь и вновь, продолжая совершать свои губительные налеты на косяки нерестового омуля и соровую рыбу.К тому же попытка регулирования численности баклана на Байкале путем отстрела уже предпринималась в 2023 году. Охотничьим хозяйствам были выданы разрешения на добычу 3000 птиц. Добыли 2548 особей. Тогда этот способ борьбы с бакланом признали малоэффективным и затратным для охотников. Возникает вопрос об утилизации тушек бакланов, что также требует финансирования.Весьма многочисленная группа защитников биологического разнообразия вообще полагает, что влияние баклана на популяцию омуля сильно преувеличено, а природа сама все отрегулирует. По их мнению, важнее нарастить численность и оснащенность сотрудников рыбоохраны для борьбы с браконьерством.Принципиальную позицию озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямой линии в ноябре прошлого года. «У ученых разные мнения. Одни говорят о том, что баклан никакого вреда не наносит. Другие - что наносит. Моя личная позиция: он точно вредит, с ним надо бороться. И не в части регулирования, а в части уничтожения», - заявил глава республики.По его оценке, бакланы не просто истребляют рыбу, в том числе омуля - эндемика Байкала. Рыба вымирает из-за большого количества помета птиц, попадающего в воду, болеет, заражается паразитами.«Нужно серьезное воздействие на численность баклана. Ученые посчитали, что свыше 40 тыс. бакланов на нашей стороне. Я не буду говорить, что это юридический факт: как личное восприятие, мне кажется, баклана гораздо больше, чем 40 тысяч, после того, что я своими глазами видел. От него большой вред. И я прошу минприроды и Бурприроднадзор, давайте мы на федеральном уровне будем в Правила изменения вносить», - заявил Алексей Цыденов.Речь идет не только о поправках в уже упомянутый ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», но и в Приказ Минприроды РФ «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы», в Правила охоты. Не только в части отстрела баклана, но и разорения его гнезд.Последнее - один из наиболее действенных способов регулирования численности. Один из основателей и первых руководителей Баргузинского заповедника Зенон Сватош писал: «Численность баклана в Чивыркуйском заливе большая, но не столь высока, как в прошлом веке. Причиной тому может быть то, что местные тунгусы и крестьяне в период гнездования птиц целыми семьями выезжают на Чивыркуйские острова, собирают яйца этих птиц, варят и сушат их впрок».Подобные мероприятия сегодня требуют высокого уровня организации, подготовки участников, в том числе спортивной, учитывая труднодоступность мест гнездования, и соответствующего финансирования. Но сама история подсказывает нам эффективный способ изгнания баклана с Байкала и других водоемов Бурятии.Да, уничтожение гнездовий и яиц «крылатого волка» кому-то может показаться нарушением законов природы. Можно бесконечно уподобляться пьяному Шурику из кинокомедии «Кавказская пленница» и всхлипывать: «Птичку жалко!». Но власти России и Бурятии, все мы поставлены перед выбором: сохранить и приумножить поголовье подлинного эндемика священного моря - байкальского омуля - или продолжать деликатничать с чужой, залетной и вредоносной птицей-оккупантом.