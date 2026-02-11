В Бурятии сельчане отстояли лес

В Бурятии жители села Баргузин отстояли лес. Местные власти планировали на земельным участке с видом разрешенного использования – «под парк культуры и отдыха» – возвести модульное спортивное сооружение. Для этого, по словам сельчан, нужно было вырубить более ста реликтовых вековых сосен.

Люди выступили против вырубки деревьев и застройки указанной территории, обратившись в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру. После этого для строительства спорткомплекса подобрали другой участок (не «залесованный»), а территорию парка вернули в собственность сельского поселения.

«С целью устранения нарушений закона природоохранная прокуратура внесла представления в администрации муниципального образования «Баргузинский район» и муниципального образования сельского поселения «Баргузинское», - отметили в надзорном ведомстве.