Боец из Баргузинского района Бурятии с позывным «Мичурин» помог вывезти семью из разбомбленного дома под Северском. Пара из небольшого села Рудник прожила под обстрелами почти 4 года.

В ноябре 2025 года им удалось уехать на территорию России – помогли наши военные, в том числе «Мичурин». Убыли вовремя – их дом окончательно разрушили через 2 дня после эвакуации, на жилище пришлось два прилета. Сейчас семья уже вместе с родными в Донецке.

«Украинская армия выбирает квадрат, где люди мирные, и лупасят, потом переходят на другой квадрат», - рассказала спасенная женщина о жизни в боевых условиях.