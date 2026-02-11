Общество 11.02.2026 в 13:01

В Чите осудили банду сутенеров

Группировка действовала почти четыре года
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Чите осудили банду сутенеров
Центральный районный суд Читы вынес приговор по делу организованной группы, занимавшейся организацией проституции. Руководитель группировки приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Задержание организатора  и членов ее организованной группы произошло в 2024 году. На момент задержания следствие располагало информацией о вовлечении в проституцию 11 девушек. Еще 47 человек обеспечивали функционирование незаконного бизнеса, выполняя роли водителей, диспетчеров, а также занимаясь поиском и вовлечением новых участниц. В состав группировки входили также работники саун и отелей, которые предоставляли свои помещения для оказания интимных услуг.

Оперативное видео, опубликованное правоохранительными органами, запечатлело момент задержания в одной из саун, где многие из участников были в банных полотенцах. Преступная группировка действовала на протяжении четырех лет, с лета 2020 года по 18 сентября 2024 года. 

Суд, рассмотрев доказательства, признал всех 52 участников и их руководительницу виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатора приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты получили условные сроки от 2 до 4 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за аварии со школьным автобусом
11.02.2026 в 17:28
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
В Бурятии подростка будут судить за махинации с картой
11.02.2026 в 17:13
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
11.02.2026 в 16:05
«Пальцы почти не двигаются»
11.02.2026 в 15:59
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
11.02.2026 в 15:56
В Бурятии наледь вышла на дорогу в Шабуре
11.02.2026 в 15:39
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
11.02.2026 в 15:12
В Бурятии погиб 53-летний животновод
11.02.2026 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
Подозрительные ресурсы вычислили сотрудники прокуратуры
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
За несколько дней он потратил около 150 тысяч рублей
11.02.2026 в 16:05
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
Участие принял Игорь Сарапулов
11.02.2026 в 15:56
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
Смельчаков уже задержали полицейские
11.02.2026 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru