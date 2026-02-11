В Чите осудили банду сутенеров

Центральный районный суд Читы вынес приговор по делу организованной группы, занимавшейся организацией проституции. Руководитель группировки приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает портал «Чита.ру».Задержание организатора и членов ее организованной группы произошло в 2024 году. На момент задержания следствие располагало информацией о вовлечении в проституцию 11 девушек. Еще 47 человек обеспечивали функционирование незаконного бизнеса, выполняя роли водителей, диспетчеров, а также занимаясь поиском и вовлечением новых участниц. В состав группировки входили также работники саун и отелей, которые предоставляли свои помещения для оказания интимных услуг.Оперативное видео, опубликованное правоохранительными органами, запечатлело момент задержания в одной из саун, где многие из участников были в банных полотенцах. Преступная группировка действовала на протяжении четырех лет, с лета 2020 года по 18 сентября 2024 года.Суд, рассмотрев доказательства, признал всех 52 участников и их руководительницу виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатора приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты получили условные сроки от 2 до 4 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: loon.site