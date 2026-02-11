Общество 11.02.2026 в 13:29

В Улан-Удэ нигерийцев, египтян и алжирцев закружили в ёхоре

Мастер-класс провели для иностранных студентов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ нигерийцев, египтян и алжирцев закружили в ёхоре
Фото: администрация Улан-Удэ

В Центральной городской библиотеке имени Исая Калашникова для студентов вузов Улан-Удэ из Нигерии, Китая, Египта, Алжира, Замбии, Новой Гвинеи, Монголии и Пакистана в преддверии Сагаалгана провели мастер-класс по ёхору.

«Национальный танец потрясающий. Очень удивительный», - поделился впечатлениями студент из Нигерии Годдэй Сильвестр Джуниор.

Мастер-класс «Заяанаймнай заншал – У живого огня традиций» организовывают уже более 15 раз. В этом году его посвятили 360-летию основания столицы Бурятии.

«Представители разных народов могут прикоснуться к традициям, истории, культуре бурят. Узнать, что Белый месяц несет с собой добро, любовь и чистоту помыслов, что он вобрал самые красивые и мудрые обычаи, традиции бурятского народа. Ёхор всех объединяет и сплачивает. В эти дни в разных городах и странах, где проживают наши земляки, тоже исполняют этот традиционный хороводный танец», – отметила консультант отдела реализации социальных программ комитета по социальной и молодежной политике Эльвира Дашиева.

