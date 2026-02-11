В Бурятии «управляшкам» разрешат в 2026 году еще раз приподнять тарифы на услуги

Министерство ЖКХ РФ поддерживает инициативу по повышению цен на услуги управляющих компаний (УК). Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы, - сообщают РИА-Новости.По словам депутата Госдумы Владимира Кошелева, действующие нормы не позволяют управляющим компаниям оперативно корректировать стоимость своих услуг. В то же время, вступившие в силу с нового года изменения в налоговом законодательстве, в частности, повышение НДС, ставят УК перед сложным выбором: либо снижать качество и объем предоставляемых услуг, либо искать другие пути решения финансовых вопросов.В то же время, ресурсоснабжающие организации смогли увеличить свои тарифы. В связи с этим, в Государственной Думе уже разработан законопроект, предполагающий внесение поправок в Жилищный кодекс РФ, которые позволят управляющим компаниям пересматривать стоимость своих услуг. Ирек Файзуллин подтвердил готовность Минстроя поддержать эту инициативу, особо подчеркнув прямую связь между стоимостью услуг и их качеством.Тем временем, региональные особенности ценообразования также дают о себе знать. Например, с 1 января 2026 года в Бурятии подняты тарифы на коммунальные услуги на 1,7%. Это повышение вызвано увеличением ставки НДС до 22%. Стоимость же услуг по техническому обслуживанию и ремонту жилья, в отличие от коммунальных услуг, устанавливается решениями общего собрания собственников. В Бурятии, согласно приказу РСТ РБ, предельный тариф на техническое обслуживание и содержание жилья установлен на уровне 25,1 рубля за квадратный метр площади.Фото: Номер один