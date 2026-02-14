Житель Улан-Удэ хотел устроиться в банк, а попал в отдел

Быт людей с инвалидностью - непрерывная борьба по преодолению различного рода преград. Начиная от выхода из собственного дома, заканчивая возможностью полноценного отдыха. Непросто им и устроиться на работу. И когда все попытки трудоустроиться вновь и вновь разбиваются о стену отказов, жизнь становится просто невыносимой. Это лишает их не только средств к существованию, но и последней надежды почувствовать себя нужным, а не обузой.В России трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья регулируется законодательством о квотировании рабочих мест. Игнат Цыремпилов (имя и фамилия изменены) об этом, как инвалид второй группы, знает и рассчитывает на одно из таких.– Вот только трудоустроиться не удается, - констатирует он. - Все началось с того, что я обнаружил открытую вакансию менеджера по работе с клиентами в одном из улан-удэнских банков. Позвонил, чтобы уточнить пару деталей, но вместо конструктивного диалога нарвался на устный отказ. Но вакансия же открыта…Руководствуясь принципом «каков привет, таков и ответ», мужчина направился в отделение банка лично.- Чего устно-то говорить? Раз уж вакансия объявлена официально, то и отказ должен быть официальным, как предписывает ТК РФ, - настойчиво заявляет Игнат. - В 2024 году мой визит совпал с обеденным перерывом, но разве для того, чтобы просто принять заявление, нужно личное присутствие руководителя? Мне кажется, нет.Заметив одного из сотрудников, он попросил листок бумаги и ручку. Цыремпилов попытался в том числе выяснить у него полное наименование банка и должности руководителя, чтобы не допустить ошибки при заполнении заявления, но вопрос был проигнорирован.Слово за слово - ситуация накалялась… Сотрудник банка решил, что лучшая аргументация – это вызов охраны.- Сначала вышел начальник службы безопасности со своими ребятами, а далее кто-то нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего на место оперативно подъехала группа быстрого реагирования. Вооруженные люди взяли меня в кольцо, но, несмотря на это, я попытался пройти, и тогда самый крупный из них нанес мне удар, - рассказывает инвалид второй группы.Игнат Цыремпилов, не сумев сохранить равновесие, упал на пол и ударился головой.- Охранники себя некрасиво вели, - вспоминая пережитое, жалуется мужчина. - При исполнении своих обязанностей они должны сначала представиться, а затем по требованию предъявить удостоверения. Но этого, разумеется, сделано не было. Откуда мне знать, настоящие они сотрудники или нет? Вот я и вызвал полицию.Вскоре отделение банка превратилось в опорный пункт для безопасников, вооруженных незнакомцев, парамедиков и участкового - «почетного гостя незапланированной вечеринки правопорядка».- Уполномоченный полиции, знавший меня, даже слушать не стал, применил физическую силу, из-за чего я вновь упал и ударился головой, - заявляет Игнат Цыремпилов. - Прибывшие на место медики тоже действовали с нарушениями: мерили мне давление через кофту, а затем, не меняя локацию, приступили к забору крови. Один из сотрудников полиции в этот момент подошел и сказал: «Они тебе сейчас смертельную инъекцию введут». Пошутил он или нет, не знаю. Поэтому бригаде скорой помощи пришлось прекратить манипуляции, поскольку я отказался от введения «смертельной инъекции».Инвалида второй группы заковали в наручники и увезли в отдел для составления протокола. Именно там произошла странная метаморфоза. Изначально Игната оформляли по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», но уже после составления документа ее «переделали» на «мелкое хулиганство».Примечательно еще, что практически весь этот день был записан на диктофон. Фамилия сотрудника полиции, которую неоднократно озвучивал потерпевший, совпала с той, что фигурировала ранее в одном громком деле.- В 2014 году он напал на бывшую танцовщицу театра «Байкал», - заявил Цыремпилов.Напомним, профессиональная балерина, страдающая заболеванием ног, отдыхала на лавочке. В определенный момент к ней подсел нетрезвый мужчина, и, когда женщина собралась уходить, на нее со спины набросился участковый, приняв ветерана сцены за дворовую пьяницу.Полицейский схватил танцовщицу прямо за волосы и потащил, «помогая» ей передвигаться пинками. В участке, не оформляя задержание, он продолжал ее избивать, оскорблять и принуждал подписать протокол об административном правонарушении за распитие спиртных напитков, которого она не совершала.Но даже вырвавшись, женщина не смогла от него уйти - участковый догнал ее. Спустя 17 часов после нападения, когда в дежурную часть пришло начальство, балерине удалось добиться освидетельствования в наркологическом диспансере. Тест показал 0,00 промилле.Бывшая танцовщица театра сняла побои в травмпункте. Со слов потерпевшей, участковый хватал ее за руки, бил по голове, шее, спине и т. д. В тот год она написала несколько писем руководству республиканской прокуратуры, СК, МВД, но проверки, проведенные по ее обращениям, не выявили никаких нарушений.- Не помогли женщине ни в администрации, ни в приемной у уполномоченного по правам человека, - изучив неприятную историю балерины, говорит Цыремпилов. - Вместо этого ее вызвали в суд по иску того самого участкового, обвинившего балерину в неповиновении сотруднику полиции. Однако Фемида встала на сторону танцовщицы.Вот только женщина, имея на руках оправдательное решение, не смогла продолжить борьбу из-за отсутствия средств и сил для полноценного процесса против правоохранительных органов.Игната Цыремпилова же привлекли к административной ответственности за «мелкое хулиганство» - якобы он «мешал работе обслуживающего персонала, при этом выражался нецензурной бранью» в отделении банка.Но Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с этим не согласился. Рассмотрев дело в марте прошлого года, он не просто отклонил обвинения, а полностью прекратил производство за отсутствием состава правонарушения, оправдав Цыремпилова.- Фемида пришла к выводу, что мое поведение было продиктовано не хулиганским умыслом, а попыткой решить вопрос с трудоустройством - я хотел подать заявление, - делится победой Игнат. - Обвинения в нецензурной брани так и остались голословными - ни один свидетель и даже видеозапись их не подтвердили. Более того, суд отметил, что «разговор на повышенных тонах» не является нарушением общественного порядка.Этим выводом, однако, критика действий полиции не ограничилась. В своем решении суд также зафиксировал целый ряд процессуальных нарушений. Участковый не выяснил всех обстоятельств совершенного правонарушения, не установил круг свидетелей, не опросил находящихся в помещении клиентов, а также не предпринял достаточных мер по сбору доказательств виновности или невиновности Цыремпилова.Но и в этой истории оправдательный приговор не сыграл никакой роли. Формально - реабилитирован. Фактически - заложник социальной ловушки.Игнат утверждает, что отстаивание своих прав лишь умножило произвол.Сейчас он живет на пенсию по инвалидности, получает 19 000 рублей. Мужчина не скрывает, что активно защищает свои права. За последние несколько лет он подал свыше десяти исков о нарушении прав при трудоустройстве по квоте.- Действия Цыремпилова демонстрируют высокую степень правовой грамотности. Однако суды в подавляющем большинстве случаев признают его методы недобросовестными, - отмечает улан-удэнский юрист. - Корень проблемы не в предвзятости работодателей, а в нем самом. Дипломы по специальностям «востоковедение» и «юриспруденция» не соответствуют ни одной из вакансий: инженер, бухгалтер, специалист службы по работе с персоналом, эксперт прямых продаж банка.Даже там, где не нужно высшее образование (кухонный работник, специалист торгового зала), ему отказывают из-за отсутствия конкретных навыков (работа с контрольно-кассовой машиной, электронными весами).- Многочисленные аудиозаписи, которые он предоставляет как доказательство, часто играют против него, демонстрируя конфликтность, - резюмирует юрист. - Стратегия же массовой подачи заявлений на любые квотируемые вакансии с немедленным переходом к судебным искам при отказе, по моему мнению, создала ему репутацию профессионального сутяжника. Работодатели, видя его имя, могут априори опасаться скандала, даже если формально у них имеется квота.Цыремпилов, кстати, при личной беседе признался, что в спорах люди частенько переходят на колкости. Один из примеров - случай со «смертельной инъекцией».- Всегда им говорю, пожалуйста, не озвучивайте подобное, я испытываю реальный страх, но меня будто не слышат, - говорит инвалид. - Вызов полиции для меня единственный способ самозащиты.Вот так роли «жертвы» и «агрессора» неожиданным образом переплелись. Борец за права, которого система сама же вынуждает судиться, оказался обвинен в злоупотреблении ими. Видимо, грань между настойчивостью и спекуляцией – это вопрос интерпретации конкретных событий.