Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов

Два жителя Улан-Удэ вынесли в своих бездонных карманах продукты из магазинов на 13,5 тысяч рублей. Правда скрыться с похищенным им не удалось - обоих оперативно задержали полицейские и забрали весь товар.

38-летнего местного жителя задержали в Октябрьском районе сотрудники патрульно-постовой службы.

- Для реализации умысла он использовал хитрую схему: складывал товар в карманы куртки с прорезанной подкладкой, чтобы продукты падали во внутреннюю полость одежды. Похищенный товар был изъят при задержании. задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления, ни где не работает, - рассказали в полиции республики.

В Железнодорожном районе города произошла еще одна кража продуктов.

- Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что 42-летний мужчина спрятал под куртку сыр, сливочное масло и другие продукты на общую сумму более 7,5 тысяч рублей, после чего покинул торговый зал. Свой поступок он объяснил отсутствием постоянного заработка. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела, - добавили в МВД РБ.

