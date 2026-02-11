Общество 11.02.2026 в 15:12

Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов

Смельчаков уже задержали полицейские
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов

Два жителя Улан-Удэ вынесли в своих бездонных карманах продукты из магазинов на 13,5 тысяч рублей. Правда скрыться с похищенным им не удалось - обоих оперативно задержали полицейские и забрали весь товар.

38-летнего местного жителя задержали в Октябрьском районе сотрудники патрульно-постовой службы.

- Для реализации умысла он использовал хитрую схему: складывал товар в карманы куртки с прорезанной подкладкой, чтобы продукты падали во внутреннюю полость одежды. Похищенный товар был изъят при задержании. задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления, ни где не работает, - рассказали в полиции республики.

В Железнодорожном районе города произошла еще одна кража продуктов.

- Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что 42-летний мужчина спрятал под куртку сыр, сливочное масло и другие продукты на общую сумму более 7,5 тысяч рублей, после чего покинул торговый зал. Свой поступок он объяснил отсутствием постоянного заработка. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела, - добавили в МВД РБ.

Фото: полиция РБ

 

Теги
кража

Все новости

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за аварии со школьным автобусом
11.02.2026 в 17:28
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
В Бурятии подростка будут судить за махинации с картой
11.02.2026 в 17:13
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
11.02.2026 в 16:05
«Пальцы почти не двигаются»
11.02.2026 в 15:59
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
11.02.2026 в 15:56
В Бурятии наледь вышла на дорогу в Шабуре
11.02.2026 в 15:39
Улан-удэнцы обчистили продуктовые магазины с помощью бездонных карманов
11.02.2026 в 15:12
В Бурятии погиб 53-летний животновод
11.02.2026 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
Подозрительные ресурсы вычислили сотрудники прокуратуры
11.02.2026 в 16:11
В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника
За несколько дней он потратил около 150 тысяч рублей
11.02.2026 в 16:05
Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»
Участие принял Игорь Сарапулов
11.02.2026 в 15:56
В Бурятии «управляшкам» разрешат в 2026 году еще раз приподнять тарифы на услуги
Минстрой РФ поддержал новое повышение тарифов на услуги управляющих компаний
11.02.2026 в 13:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru