Дизайнер из Бурятии представил новую коллекцию на выставке «Уникальная Россия»

С 23 января по 8 февраля в Москве в Гостином дворе проходила VI Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». В мероприятии принимал участие модельер-дизайнер из Бурятии Игорь Сарапулов.

Он представил на международном модном показе – этноподиуме «Сохраняя традиции» – свою новую коллекцию «Номин». Тем самым творец показал самобытность и культуру региона.

Игорь Сарапулов – основатель авторской мастерской Fashionroom, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров.

Ранее «Номер один» сообщал, что модельер победил на всероссийском фестивале моды.