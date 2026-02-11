В Бурятии сельчанин знатно покутил за счет собутыльника

В Заиграевском районе Бурятии сельчанин украл карту своего приятеля-собутыльника и несколько дней радовал себя подарками, купленными за счет последнего. Итогом всей этой ситуации у одного – потеря 144 тысяч рублей, а у второго уголовное дело, а в будущем, возможно, и потеря свободы.

В полицию Заиграевского района Бурятии поступило заявление от 44-летнего сельчанина, который обнаружил, что с его счетов исчезло около 144 000 рублей.

В ходе следствия было установлено, что в начале января к мужчине в гости пришел его друг. После совместного распития спиртного гость ушел, а уходя – прихватил с собой и телефон.

- Нескольких дней злоумышленник, имея доступ к телефону и зная пароль от банковского приложения, тратил деньги потерпевшего на продукты, алкоголь и подарки. Общая сумма ущерба составила около 100 000 рублей. Когда они закончились, он оформил на имя владельца телефона кредит на сумму 44 000 рублей и обналичил их, - рассказали в полиции республики.

Пропажу телефона мужчина заметил на следующий день, но не придал ей значения. Осознание случившегося пришло позже, когда в магазине его банковская карта была отклонена. Выписка со счета, полученная в финансовом учреждении, показала несанкционированные списания и незаконно оформленный кредит. Возбуждено уголовное дело.

