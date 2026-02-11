В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты

В Бурятии прокуратура Прибайкальского района вычислила подозрительные интернет-ресурсы. На страницах шести сайтов, трех телеграм-каналов и социальной сети предлагались услуги по продаже сим-карт для телефонов без предъявления паспорта и заключения договора.

Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению.

«Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по республике интернет-ресурсы заблокированы», - отметили в прокуратуре республики.