Общество 11.02.2026 в 16:11
В Бурятии заблокировали сайты и каналы, где продавали сим-карты
Подозрительные ресурсы вычислили сотрудники прокуратуры
Текст: Карина Перова
В Бурятии прокуратура Прибайкальского района вычислила подозрительные интернет-ресурсы. На страницах шести сайтов, трех телеграм-каналов и социальной сети предлагались услуги по продаже сим-карт для телефонов без предъявления паспорта и заключения договора.
Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению.
«Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по республике интернет-ресурсы заблокированы», - отметили в прокуратуре республики.
Тегипрокуратура