Покатушки по правилам

Тюбинг, или ватрушка превратился в символ зимнего отдыха, но одновременно с этим — в лидера по зимнему травматизму. Отсутствие единых правил для трасс и снарядов нередко приводило к трагическим случаям. С недавних пор развлечение упорядочили. Кататься теперь можно по специальному ГОСТу. «Номер один» узнал у организаторов катаний на ватрушках в Улан-Удэ, что они думают о принятом ГОСТе и собираются ли выполнять его требования.В ноябре прошлого года в пригороде Улан-Удэ семилетний мальчик сломал ногу во время катания на ватрушке. Все случилось на необорудованном склоне - стихийное горке без каких-либо защитных сооружений, зато со множеством камней и деревьев.Таких историй, как в республике, так и в целом по стране, множество. Поэтому власти разработали национальный стандарт «Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний». Документ утвердил Росстандарт 25 декабря 2025 года. Он впервые устанавливает комплексные требования безопасности к этому виду развлечений. Все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, и под каждую категорию горки будет разрешен определенный вид.Новый ГОСТ вступил в силу с 1 февраля 2026 года. Ключевые требования нового ГОСТа включают в себя ряд пунктов. Первый - проектирование трассы. Здесь определены максимальные и минимальные углы наклона, длина спуска, ширина трассы. Обязательно наличие выката — пологого участка для безопасного торможения.Второй пункт - защитная зона. Трасса должна быть ограждена по всей длине бортами или сетками, предотвращающими вылет на соседние трассы, деревья, строения или проезжую часть.Третий пункт касается подготовки склона. Необходима тщательная расчистка от посторонних предметов, корней, камней. Ледяная корка недопустима — поверхность должна быть ровной и укатанной.Четвертое требование – к зоне подъема. Обязательно обустройство безопасной и отдельной от спуска дороги для подъема, чтобы идущие наверх люди не пересекались с несущимися вниз тюбингами.Пятый пункт содержит требования к информационному обеспечению аттракциона. На тюбинговой горке должны быть установлены щиты с разъяснением правил поведения, уровня сложности трассы.По сути, ГОСТ превращает стихийную горку в регулируемую спортивно-развлекательную инфраструктуру, ответственность за состояние которой несет ее владелец.Многие ошибочно считают тюбинг самым безопасным видом зимнего катания. Однако конструкция и законы физики делают его, пожалуй, самым опасным из всех.Врачи-травматологи выделяют ряд особенностей экстремального катания на тюбингах. Одна из них - неуправляемость и скорость. Ватрушка не имеет руля, тормозов и сцепления со склоном. Раскрутившись, она летит по собственной траектории, развивая скорость до 80 - 100 км/ч на крутых склонах. Остановить или скорректировать ее движение практически невозможно.Катание на ватрушке чревато риском переворота. При малейшей неровности или столкновении тюбинг легко переворачивается. Кроме того, при отрыве от поверхности ватрушка может улететь на десятки метров, а приземление будет непредсказуемым и жестким. Также стоит помнить о том, что, в отличие от лыж или сноуборда, позволяющих лавировать и уйти от опасности из тюбинга сложно быстро выбраться при угрозе столкновения.Основные причины высокого травматизма связаны с тем, что ватрушка легко скользит по поверхности и очень быстро набирает огромную скорость.Организованный бизнес готов к изменениям. В Бурятии есть примеры тюбинговых центров, которые соответствуют новым нормам. Так, тюбинг-парк на горе Орлиной в Улан-Удэ заранее адаптировал свою инфраструктуру и к внедрению нового ГОСТа подготовился.- Думаю, что мы требования ГОСТа выполняем на 95%. Горка у нас невысокая, соответственно, скорость набирается не слишком большая. У нас четыре дорожки, позволяющих кататься без очереди и не врезаться друг в друга. Наверху стоят инструкторы, которые контролируют спуск. Внизу также есть люди, следящие за порядком. На каждом спуске имеются бортики, которые позволяют катиться прямо и не уходить в сторону, - рассказывает руководитель тюбингового центра Иван Худяков.Рядом с подъемником на горку подробно расписаны правила катания, также информация дублируется наверху, возле спусков. Ватрушки, по словам Худякова, сертифицированы, произведены в России и специально сделаны для катания с использованием подъемника.Руководитель тюбингового центра сообщил, что посетителям предлагают два вида ватрушек на выбор: можно взять ту, что катится быстрее, или, наоборот, медленнее.- Линию торможения мы покрыли ковриками в двух местах, чтобы люди не вылетели с горки. В прокате сейчас 80 ватрушек, было 120, но за новогодние праздники часть износилась. Людей в те дни приезжало очень много, так что даже не хватало тюбингов, - говорит Иван Худяков.Со своим инвентарем на дорожки не пускают: считают, что они небезопасны.- Тюбинги, продаваемые в магазинах или на маркетплейсах, не соответствуют ГОСТу: они могут порваться во время подъема - крепление у них не такое, веревочка слабая. Порвется, и человек покатится вниз, - разъясняет наш собеседник.В следующем сезоне горки должны стать еще безопаснее за счет удлинения трассы: сейчас она 250 метров, а станет 300.- Время езды станет дольше, и от линии торможения до линии посадки на подъемник времени уйдет больше. Соответственно, не будет скопления людей наверху и еще меньше риска при езде, - объясняет Иван.Администратор тюбинг-парка «Снежинка» в мкр. Аршан Вячеслав Тубоев также уверен в безопасности их тюбинговой горки. Здесь в прокате 20 ватрушек, дорожка для спуска всего одна, но за порядком при катании следят очень тщательно.- Длина трассы у нас 120 метров, подъем осуществляется самостоятельно, ватрушки двухместные. Можно кататься и на своих. Но чаще всего люди приходят с маленькими тюбингами и пытаются прокатиться вдвоем. Мы разъясняем, что так делать нельзя. Трасса регулярно обслуживается: ежедневно проверяем снежное покрытие, смотрим, есть ли выбоины, подсыпаем, где нужно. Наледь вся срезается. Этой горкой мы занимаемся уже долгое время, поэтому знаем каждый ее сантиметр, каждый поворот как свои пять пальцев. Есть зона выката, она оборудована коврами, они помогают снизить скорость и остановиться. Также ежедневно проверяем целостность ватрушек, подкачиваем их. Наверху и на спуске стоят инструкторы, контролируют каждого катающегося, чтобы не было столкновений, инструктируют, как правильно садиться в ватрушку, как вести себя во время спуска. Стараемся держать в хорошем техническом состоянии и трассы, и ватрушки. Случаев травматизма не было благодаря нашим работникам и ответственности сотрудников, - рассказывает Вячеслав.Мы задались вопросом: будет ли кто-либо проверять на соответствие ГОСТу тюбинговые горки в Бурятии? Выяснилось, что горки для спуска на тюбинге (тюбинговые трассы) регулируются как немеханизированные аттракционы, но только если они являются частью организованных парков или зон отдыха. Их регистрацию и технический надзор осуществляют территориальные органы Гостехнадзора.В полномочия ведомства в числе прочего входит регистрация аттракционов, выдача свидетельств и внесение данные в региональную информационную систему, обеспечивая соответствие требованиям безопасности.Однако в Гостехнадзоре Республики Бурятия «Номер один» сообщили, что контролировать и проверять тюбинговые горки их ведомство не будет.- ГОСТ приняли, но он носит рекомендательный характер: можно исполнять или не исполнять. Мы занимаемся контролем деревянных, ледовых горок, они относятся к аттракционам, - пояснили нам в надзорном ведомстве.Действительно, исполнение ГОСТов в России, как правило, носит добровольный характер согласно Закону «О стандартизации в РФ». Однако они становятся обязательными, если на них ссылаются технические регламенты, договоры (контракты) или производитель сам заявил о соответствии продукции ГОСТу. Обязательны стандарты, обеспечивающие безопасность (жизни, здоровью, экологии).Тюбинговая горка, по сути - такой же аттракцион, как ледовая или деревянная горка. Но Гостехнадзор Бурятии так не считает.Выходит, обеспечивать безопасность будут только сами владельцы горок. Тюбинг-центры в Улан-Удэ выглядят надежно и опасений не вызывают. Однако, как говорится, лучше перебдеть, особенно когда речь идет о безопасности.В то же время стоит помнить о том, что основная угроза таится на трассах спуска, проложенных в естественном ландшафте, где и получают травмы дети.По итогам 2025 года в приемное отделение ДРКБ обратились 38 детей с повреждениями различной степени тяжести, в том числе пострадавшие при катании на тюбингах. Один из маленьких пациентов получил тяжелую травму при катании на ватрушке, ударившись об столб. Более сотни человек заработали увечья и ушибы при катании с одной из популярных горок в пригороде Улан-Удэ. Однако это не останавливает безрассудных граждан.И медики, и спасатели регулярно напоминают об опасностях катания на тюбингах. Новый ГОСТ — важный шаг, но он не отменяет главной угрозы — стихийных склонов. Катание в несанкционированных местах — это игра в русскую рулетку. Будьте внимательны, выбирайте только оборудованные склоны и помните: не бывает «безопасных» ватрушек, существуют только безопасные условия для катания.