Общество 12.02.2026 в 09:11

60% доходов от ключевых месторождений Монголии пойдут в Фонд национального богатства

Затем они будут выплачиваться каждому гражданину Монголии
Текст: Иван Иванов
60% доходов от ключевых месторождений Монголии пойдут в Фонд национального богатства
Фото: архив «Номер один»
11 февраля 2026 года министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии объявило о подписании эпохального предварительного соглашения с ведущими горнодобывающими компаниями страны: "Ачит Ихт", "Энержи ресурс", "ХангадЭксплорейшн" и "Усух зоос". Данное соглашение призвано определить долю государственной собственности на стратегические и производные месторождения в рамках начатой реорганизации, что станет ключевым шагом к обеспечению справедливого распределения национальных богатств. 

Как сообщает агентство «Монцамэ», достигнутые договоренности подтверждают приверженность сторон положениям статьи 6.2 Конституции Монголии. Эта конституционная норма, закрепленная поправками 2019 года, устанавливает, что значительная часть ресурсов полезных ископаемых принадлежит народу и подлежит равному и справедливому распределению между нынешними и будущими поколениями через специально созданный Фонд национального богатства.

Создание данного механизма стало результатом кропотливой работы рабочей группы, инициированной по распоряжению премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. С августа прошлого года группа вела активные переговоры с инвесторами месторождения "Эрдэнэт" и держателями лицензий на стратегические угольные месторождения.

Согласно подписанному соглашению 60% доходов от разработки ключевых месторождений будут направлены в Фонд национального богатства. Речь идёт о месторождении Тавантолгой, разрабатываемой компаниями "М Си Эс", "Энержи ресурс" и "ХангадЭксплорейшн", месторождении Нарийн сухайт, на которое имеется специальная лицензия у компании "Усух зоос", а также о месторождении «Эрдэнет», используемо компанией "Ачит Ихт".

Этот шаг имеет большое значение для будущего Монголии. Направление такой значительной доли доходов от стратегических природных ресурсов на национальный уровень обеспечит возможность для долгосрочного развития страны, инвестиций в социальные программы и создания устойчивого будущего для всех граждан.

Кроме того, в соглашении предусмотрен важный механизм защиты интересов государства и народа. В случае, если доходность предприятий, владеющих лицензиями на стратегические и производные месторождения, в соответствующем отчетном году окажется ниже установленного порога в 60%, они будут обязаны уплачивать корректировочный сбор. Это гарантирует, что каждый гражданин Монголии будет получать справедливую долю доходов независимо от колебаний рыночной конъюнктуры.
