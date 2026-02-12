Общество 12.02.2026 в 17:45

В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО

Щедрость проявила сестра-хозяйка
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудница патологоанатомического бюро передала авто на нужды СВО
Фото: Республиканское патологоанатомическое бюро

В Бурятии сестра-хозяйка Республиканского патологоанатомического бюро проявила щедрость и патриотизм. Женщина передала свой автомобиль на нужды бойцов специальной военной операции.

Ее коллеги подчеркнули, что этот благородный поступок заслуживает самого высокого уважения.

«Оксана Фёдоровна, от всего коллектива выражаем вам нашу искреннюю благодарность и восхищение. Ваш поступок служит примером для всех нас и вдохновляет на добрые дела», - прокомментировали в бюро.

